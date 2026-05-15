Володимир Дантес зізнався, що почав боятися Сергія Притули, коли зайняв його місце в "Хто зверху?"

Володимир Дантес та Сергій Притула

Реклама

Телеведучий і співак Володимир Дантес пригадав емоційну зустріч із Сергієм Притулою та зізнався, як йому працюється у шоу «Хто зверху?».

Артист уже другий сезон є співведучим популярного проєкту. Попри це, частина аудиторії досі асоціює шоу саме з Притулою, який був незмінним капітаном чоловічої команди протягом багатьох років. Сам Дантес каже, що хвилювався через реакцію глядачів, однак усе склалося краще, ніж він очікував. За словами співака, нові випуски активно переглядають у YouTube, а коментарі під відео його приємно здивували. Ба більше, дехто з фанів написав, що саме такого тандему з Лесею Нікітюк їм і бракувало.

«Випуски круто заходять на ютубі. Ми подобаємося, і це чудово. Читав коментарі, в деяких писали, що все класно і що поруч із Лесею не вистачало саме мене», — поділився Дантес «24tv».

Реклама

Леся Нікітюк та Володимир Дантес

Та найбільш хвилюючим моментом для ведучого стала особиста розмова із Сергієм Притулою після прем’єри нового сезону. Артист з усмішкою пригадав, як опинився в доволі незручній ситуації просто під час запису подкасту.

«Був на подкасті Сергія Притули. Він запитав: „Ну, як тобі?“. А я якраз підготував коментар і прочитав: „Володимире, ви набагато кращий ведучий, ніж Сергій Притула“. Я дивився йому в очі й паралельно боявся», — пожартував шоумен.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Дантес відреагував на симпатію відомої української акторки та приголомшив зізнанням.

Новини партнерів