- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 185
- Час на прочитання
- 1 хв
39-річна зірка "Щоденників вампіра" втретє стала мамою і показала новонародженого малюка
Кендіс Кінг тепер офіційно багатодітна матуся.
Американська співачка та акторка Кендіс Кінг, яка в серіалі «Щоденники вампіра» зіграла роль Керолайн Форбс, втретє стала мамою.
Радісною новиною 39-річна знаменитість поділилась в Instagram. Вона оголосила, що у неї народився синочок. Малюк з’явився на світ ще 3 травня майже о 15:00. Однак лише зараз Кендіс Кінг розсекретила поповнення в її родині.
Акторка вже встигла показала перше фото з новонародженим синочком. На знімку малюк своєю маленькою ручкою тримає матусю за пальчик. На кадрі також можна розгледіти обличчя хлопчика. Назвали його Арло.
«Ласкаво просимо в цей світ, наш солодкий хлопчику… Арло Домінік Крюгер. Народився 3 травня 2026 року о 14:56. Ми сповнені любові до тебе», — поділилась з прихильниками артистка.
Зазначимо, Кендіс Кінг народила сина від американського актора Стівена Крюгера. Пара розсекретила свій роман у грудні 2023 року. Закохані заручилися у травні 2025-го, а вже у квітні 2026-го таємно одружилися.
Для Кендіс Кінг цей шлюб другий. Від першого чоловіка — музиканта Джо Кінга — артистка виховує двох доньок.
Нагадаємо, нещодавно українська блогерка Інна Бєлєнь, яка стала переможницею «Холосятка-13», вперше стала мамою. Зірка Мережі народила донечку і вже розсекретила її оригінальне ім’я.