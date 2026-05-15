39-річна зірка "Щоденників вампіра" втретє стала мамою і показала новонародженого малюка

Кендіс Кінг тепер офіційно багатодітна матуся.

Валерія Сулима
Кендіс Кінг / © Associated Press

Американська співачка та акторка Кендіс Кінг, яка в серіалі «Щоденники вампіра» зіграла роль Керолайн Форбс, втретє стала мамою.

Радісною новиною 39-річна знаменитість поділилась в Instagram. Вона оголосила, що у неї народився синочок. Малюк з’явився на світ ще 3 травня майже о 15:00. Однак лише зараз Кендіс Кінг розсекретила поповнення в її родині.

Акторка вже встигла показала перше фото з новонародженим синочком. На знімку малюк своєю маленькою ручкою тримає матусю за пальчик. На кадрі також можна розгледіти обличчя хлопчика. Назвали його Арло.

Кендіс Кінг із новонародженим сином / © instagram.com/candiceking

«Ласкаво просимо в цей світ, наш солодкий хлопчику… Арло Домінік Крюгер. Народився 3 травня 2026 року о 14:56. Ми сповнені любові до тебе», — поділилась з прихильниками артистка.

Зазначимо, Кендіс Кінг народила сина від американського актора Стівена Крюгера. Пара розсекретила свій роман у грудні 2023 року. Закохані заручилися у травні 2025-го, а вже у квітні 2026-го таємно одружилися.

Для Кендіс Кінг цей шлюб другий. Від першого чоловіка — музиканта Джо Кінга — артистка виховує двох доньок.

Нагадаємо, нещодавно українська блогерка Інна Бєлєнь, яка стала переможницею «Холосятка-13», вперше стала мамою. Зірка Мережі народила донечку і вже розсекретила її оригінальне ім’я.

