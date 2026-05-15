Пожежа на НПЗ у Рязані та удари по кораблях: Генштаб розкрив деталі атаки по об’єктах РФ

Удари по російських об’єктах / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

Сили оборони України впродовж минулої доби та в ніч проти 15 травня завдали ударів по низці військових і логістичних об’єктів ворога на території РФ та ТОТ. Серед уражених цілей — Рязанський нафтопереробний завод, кораблі у Каспійську, склади боєприпасів і засобів РЕБ на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, українські підрозділи уразили нафтопереробний завод «Рязанський» у місті Рязань. На території підприємства спалахнула масштабна пожежа. У військовому відомстві наголосили, що цей НПЗ входить до числа найбільших у Росії та має потужність переробки близько 17 мільйонів тонн нафти щороку. Завод виробляє бензин, дизельне та реактивне пальне, яке використовується для потреб російської армії.

Реклама

Крім того, українські сили завдали ураження по малому ракетному катеру та мінному тральщику в пункті базування «Каспийск».

Також під удари потрапили склади боєприпасів у районах Єпіфанівки та Ровеньок на тимчасово окупованій території Луганської області. Окремо повідомляється про ураження складу матеріально-технічних засобів у Райгородці та складу засобів радіоелектронної боротьби у Дмитрівці на окупованій частині Донецької області.

У Маріуполі українські воїни атакували береговий пост технічної розвідки ФСБ РФ. За інформацією Генштабу, було уражено радіолокаційну станцію МР-232 «Буссоль-С» та оптико-електронний модуль. Також у місті зафіксовано ураження складу паливо-мастильних матеріалів противника.

«Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для повного припинення збройної агресії рф проти України», — йдеться в повідомлені.

Реклама

Нагадаємо, у ніч на 15 травня безпілотники атакували одразу кілька регіонів Росії. Однією з цілей став Рязанський НПЗ, де після серії вибухів спалахнула масштабна пожежа.

Губернатор Рязанської області підтвердив атаку та повідомив про пошкодження житлових будинків і промислового об’єкта, однак офіційно не уточнив, про яке саме підприємство йдеться. Також вибухи цієї ночі пролунали у Брянську, Таганрозі та неподалік військового аеродрому в Єйську.

Крім того, радник міністра оборони України Сергій Стерненко заявляв, що під час відбиття атаки російська ППО, ймовірно ЗРК «Панцирь», влучила у житлову багатоповерхівку в Рязані.

Новини партнерів