Вночі низку російських регіонів атакували дрони: палає рязанський НПЗ (відео)

Російські пожежники / © Associated Press

У Росії в ніч проти 15 травня пролунала серія вибухів на тлі масштабної атаки безпілотників. Однією з головних цілей став Рязанський нафтопереробний завод — один із найбільших НПЗ РФ.

Про це пишуть російські Telegram-канали.

Перші вибухи в районі Рязані місцеві жителі почули близько другої години ночі. Після цього у російських пабліках почали з’являтися повідомлення про атаку на нафтопереробний завод.

За словами очевидців, над промисловою зоною пролунала серія потужних вибухів, після чого в районі підприємства спалахнула масштабна пожежа.

На відео, які поширили моніторингові канали, видно густий чорний дим та яскраве полум’я над територією НПЗ.

Згодом губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив атаку безпілотників. За його словами, через падіння уламків були пошкоджені кілька житлових будинків, а також територія одного з підприємств.

Водночас російська влада офіційно не уточнила, про який саме об’єкт ідеться.

Крім Рязані, вибухи вночі також лунали в інших регіонах Росії. Зокрема, про атаку повідомляли мешканці Брянська, Таганрога та Єйська. У районі військового аеродрому в Єйську очевидці зафіксували дим після вибухів.

Рязанський НПЗ є одним із ключових підприємств російської нафтопереробної галузі та вже неодноразово ставав ціллю атак безпілотників.

Раніше повідомлялося, що газопереробний завод «Газпрому» в Астраханській області на півдні Росії зупинив виробництво моторного палива після пожежі, що сталася 13 травня внаслідок атаки дрона.

Ми раніше інформували, що у Росії повністю зупинив переробку нафти один з найбільших нафтопереробних заводів, розташований у Пермському краї.

