Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Україну накрила сильна магнітна буря: як себе вберегти

Геомагнітні умови, які кілька днів були спокійними, погіршилися.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Магнітна буря. / © Associated Press

У п’ятницю, 15 травня, вдарить потужна магнітна буря. Вона підвищилася до К-індексу 5,7 (червоний рівень).

Про це повідомив ресурс meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби.

Кілька днів геомагнітні умови залишалися спокійними. Втім, стався високошвидкісний потік сонячного вітру від великої центральної корональної діри.

Очікуються активні умови для STORM G1 з невеликою ймовірністю досягнення STORM G2. Вплив корональної діри може зберігатися протягом кількох днів.

Магнітна буря 15 травня. Фото: meteoagent.

Як зменшити вплив магнітних бур:

  • пийте більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, а відмовтеся від кави та алкоголю;

  • віддайте перевагу легким стравам, сезонним овочам та зелені;

  • більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі;

  • нормалізуйте сон:

  • намагайтеся менше нервувати.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Сонці стався спалах, під час якого зафіксували викид корональної маси. очікується, що вдарить 5-бальний шторм.

