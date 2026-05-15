Україну накрила сильна магнітна буря: як себе вберегти

Магнітна буря. / © Associated Press

Реклама

У п’ятницю, 15 травня, вдарить потужна магнітна буря. Вона підвищилася до К-індексу 5,7 (червоний рівень).

Про це повідомив ресурс meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби.

Кілька днів геомагнітні умови залишалися спокійними. Втім, стався високошвидкісний потік сонячного вітру від великої центральної корональної діри.

Реклама

Очікуються активні умови для STORM G1 з невеликою ймовірністю досягнення STORM G2. Вплив корональної діри може зберігатися протягом кількох днів.

Магнітна буря 15 травня. Фото: meteoagent.

Як зменшити вплив магнітних бур:

пийте більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, а відмовтеся від кави та алкоголю;

віддайте перевагу легким стравам, сезонним овочам та зелені;

більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі;

нормалізуйте сон:

намагайтеся менше нервувати.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Сонці стався спалах, під час якого зафіксували викид корональної маси. очікується, що вдарить 5-бальний шторм.

Новини партнерів