- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 985
- Час на прочитання
- 1 хв
Україну накрила сильна магнітна буря: як себе вберегти
Геомагнітні умови, які кілька днів були спокійними, погіршилися.
У п’ятницю, 15 травня, вдарить потужна магнітна буря. Вона підвищилася до К-індексу 5,7 (червоний рівень).
Про це повідомив ресурс meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби.
Кілька днів геомагнітні умови залишалися спокійними. Втім, стався високошвидкісний потік сонячного вітру від великої центральної корональної діри.
Очікуються активні умови для STORM G1 з невеликою ймовірністю досягнення STORM G2. Вплив корональної діри може зберігатися протягом кількох днів.
Як зменшити вплив магнітних бур:
пийте більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, а відмовтеся від кави та алкоголю;
віддайте перевагу легким стравам, сезонним овочам та зелені;
більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі;
нормалізуйте сон:
намагайтеся менше нервувати.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Сонці стався спалах, під час якого зафіксували викид корональної маси. очікується, що вдарить 5-бальний шторм.