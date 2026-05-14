Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 15 травня

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 15 травня?

Місяць розповідає

День чистої і світлої — сприятливої в усіх сенсах — енергетики, яка сприяє добрим справам.

Місяць рекомендує

День сприятливий для будь-яких творчих, пов’язаних із землею і продовженням роду, справ. І якщо, відповідно до відомої приказки, народити дитину за один день неможливо, то посадити дерево або закласти перший камінь у фундамент нового будинку не лише можна, а й потрібно. Також можна купувати і продавати нерухомість, особливо якщо цей «захід» давно стояв у списку важливих планів.

Місяць застерігає

Під суворою забороною перебувають плітки, які небажано не тільки складати або передавати, а й просто слухати — наслідки такої «трансляції» можуть виявитися не тільки несподіваними, а й неприємними. Небажано відчувати дратівливість і — тим паче — агресію стосовно інших людей: негативні емоції спустошать вас, не завдавши жодної шкоди тим, хто вас скривдив.

