Затримали за кордоном: що робити українцям і на яку допомогу консулів можна розраховувати

Трапляються випадки, коли українців затримують за кордоном. Як правило, громадяни не знають, що робити в такому випадку і як поводитися. Надто, якщо не знають місцевої мови чи англійської, аби вести комунікацію з поліцією.

Що робити у разі затримання чи арешту за кордоном? Про це розповіли у Департаменті консульської служби МЗС України.

У Департаменті консульської служби МЗС України наполегливо рекомендують дотримуватися законодавства країн, до яких ви подорожуєте. Усе тому, що консул не зможе звільнити вас від відповідальності за порушення законів іншої країни.

Якщо вас затримали правоохоронці іншої держави, насамперед потрібно дотримуватися такого алгоритму дій:

Поводьтеся спокійно з представниками правоохоронних органів чужої країни. Не чиніть опору, уникайте дій, що можуть розцінити як провокативні. Спробуйте отримати детальну інформацію про причину вашого затримання та висунуті обвинувачення. Скористайтеся своїм правом на адвоката і перекладача. Дотримуйтеся порад консула та свого адвоката для належного правового захисту.

У випадку арешту чи затримання громадян України консул може надати певну допомогу. Зокрема, сповістити членів його родини про затримання, отримати офіційну інформацію про підстави затримання/арешту, перевірити умови утримання у місцях позбавлення волі.

Також консул може зреагувати на скарги затриманих українців на умови утримання.

Серед компетенцій консулів також сприяння організації побачень затриманих із їхніми родинами у місцях позбавлення волі, можливість відвідувати затриманого на його прохання.

Зокрема, українські консули можуть сповіщати керівників в’язниць про проблеми зі станом здоров’я затриманих, необхідність проведення медичних обстежень та лікування.

Нагадаємо, втрата чи викрадення закордонного паспорта під час перебування за кордоном унеможливлює повернення чи виїзд до іншої країни. МЗС України має чіткий алгоритм дій, як відновити закордонний паспорт.

Насамперед необхідно терміново звернутися до найближчого відділення місцевої поліції. Там слід отримати офіційну довідку чи протокол, що підтверджує факт звернення про втрату документа.

Наступним кроком потрібно звернутися до найближчого дипломатичного представництва або консульства України з отриманою довідкою. З собою бажано мати будь-які документи для підтвердження особи та громадянства.

Якщо їх немає, консульські співробітники самостійно зроблять офіційний запит в Україну для верифікації даних. Після успішного встановлення особи та підтвердження громадянства консул оформлює «білий паспорт» — посвідчення особи для повернення в Україну.

Крім цього, в Європейському Союзі набули чинності уточнені правила некомерційного перевезення домашніх тварин із третіх країн, зокрема з України. Для в’їзду до ЄС власникам тварин, як і раніше, необхідно забезпечити наявність міжнародного мікрочипа, чинної вакцинації проти сказу, дослідження на антитіла, і мати з собою міжнародний ветеринарний сертифікат.

Головна зміна в процедурі полягає в тому, що в сертифікаті тепер обов’язково має бути зазначено саме власника тварини, навіть якщо перевезення здійснює інша уповноважена особа.

