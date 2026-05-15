16 травня 2026 року — субота. 1542-й день війни в Україні.

Завтра, 16 травня, віряни святкують День пам’яті святого преподобного Теодора Освященного, учня святого Пахомія. Він виховувався в суворій чернечій традиції Тавенісійської обителі, де Пахомій запровадив перші організовані монастирські правила спільножиття. Теодор відзначався глибокою духовною дисципліною, смиренням і здатністю до управління братією, тому згодом виконував обов’язки настоятеля після смерті Пахомія.

16 травня в Україні святкують День науки. Припадає на третю суботу травня. Його було встановлено 1997 року, щоб підкреслити роль науки в розвитку держави та вшанувати працю вчених, дослідників і викладачів. Свято покликане нагадати, що наука є основою технологічного прогресу, освіти та економічного розвитку країни, а також підтримати престиж професії науковця.

Також 16 травня Міжнародний день порід спадщини. Тематичний міжнародний день, присвячений збереженню рідкісних і традиційних порід сільськогосподарських тварин. Його не встановлено ООН як офіційне глобальне свято, але він підтримується природоохоронними та аграрними організаціями, зокрема тими, що займаються збереженням генетичного різноманіття тварин.

А ще 16 травня Всесвітній день спортивного орієнтування. Його започаткувала International Orienteering Federation 2016 року. Це вид спорту, де учасники за допомогою карти та компаса мають якнайшвидше пройти заданий маршрут через контрольні пункти, найчастіше в природному середовищі — лісі, парку або гірській місцевості.

16 травня святкують Всесвітній день скрипки. Скрипка — один із найдавніших струнних інструментів у сучасному вигляді, а її «золотим стандартом» вважаються інструменти майстрів XVII–XVIII століття, зокрема італійських скрипкових шкіл.

Також 16 травня Міжнародний день світла. Його проголосила UNESCO 2017 року, щоб підкреслити роль світла та світлових технологій у житті людини. Дата пов’язана з першою успішною демонстрацією лазера 1960 року американським фізиком Теодором Мейманом. Це відкриття стало революційним для науки і техніки.

А ще 16 травня День свободи культури. Неофіційне міжнародне свято, яке припадає на третю суботу травня. Воно виникло в межах руху за вільну культуру (Free Culture Movement) і підтримується спільнотами, що виступають за відкритий доступ до знань, мистецтва та творчості.

16 травня святкують Всесвітній день скандинавської ходьби. Міжнародна тематична подія, присвячена популяризації скандинавської ходьби як доступного та корисного виду фізичної активності. Його підтримує міжнародна спільнота, зокрема INWA International Nordic Walking Federation.

Також 16 травня Міжнародний день хлопчиків. Це не встановлене глобальне свято ООН, а радше соціальна ініціатива, яка має різні дати й формати залежно від країни. Міжнародний день хлопчиків — це нагадування, що хлопчики теж потребують підтримки, уваги, емоційної відкритості та здорового середовища для розвитку.

А ще 16 травня Міжнародний день поінформованості про целіакію. Він присвячений підвищенню обізнаності про целіакію — хронічне аутоімунне захворювання, при якому організм не переносить глютен (білок, що міститься в пшениці, житі та ячмені).

16 травня святкують Міжнародний день мирного співіснування. Його проголосила UN General Assembly 2017 року. Головна мета цього дня — заохочення миру, взаєморозуміння, толерантності та поваги між людьми різних культур, релігій і традицій.

Також 16 травня День біографів. Неофіційна тематична дата, присвячена людям, які пишуть біографії, досліджують життя видатних особистостей і зберігають історичну пам’ять через оповіді про людей.

