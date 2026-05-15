ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
48
Час на прочитання
1 хв

У смарагдовій блузці-жакеті і під руку з Венсаном Касселем: Катрін Деньов відвідала Каннський кінофестиваль

Легендарна французька акторка гармонійно поєднала у своєму образі улюблений чорний колір зі смарагдовим.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Венсан Кассель і Катрін Деньов

Венсан Кассель і Катрін Деньов / © Getty Images

Катрін Деньов відвідала прем’єру фільму «Паралельні історії», яка відбулася у межах Каннського кінофестивалю. На червоній доріжці вона зʼявилася у супроводі свого колеги — актора Венсана Касселя, якого тримала під руку.

Катрін була одягнена в елегантну смарагдову блузку-жакет із золотими ґудзиками з чорним камінням, прорізаними кишенями і рукавами три чверті, яку скомбінувала з чорною спідницею максі з невеликим шлейфом.

Венсан Кассель і Катрін Деньов / © Getty Images

Венсан Кассель і Катрін Деньов / © Getty Images

Аутфіт акторка доповнила чорними замшевими туфлями і чорною замшевою сумкою із золотою фурнітурою.

Деньов зробила скромну зачіску, макіяж із червоною помадою і червоний манікюр. У вухах у неї були золоті сережки-кільця, а на руці — золота каблучка з діамантом.

Нагадаємо, до цього Катрін Деньов потрапила до обʼєктивів папараці у Каннах в образі total black і з букетом білих квітів.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
48
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie