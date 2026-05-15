- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 48
- Час на прочитання
- 1 хв
У смарагдовій блузці-жакеті і під руку з Венсаном Касселем: Катрін Деньов відвідала Каннський кінофестиваль
Легендарна французька акторка гармонійно поєднала у своєму образі улюблений чорний колір зі смарагдовим.
Катрін Деньов відвідала прем’єру фільму «Паралельні історії», яка відбулася у межах Каннського кінофестивалю. На червоній доріжці вона зʼявилася у супроводі свого колеги — актора Венсана Касселя, якого тримала під руку.
Катрін була одягнена в елегантну смарагдову блузку-жакет із золотими ґудзиками з чорним камінням, прорізаними кишенями і рукавами три чверті, яку скомбінувала з чорною спідницею максі з невеликим шлейфом.
Аутфіт акторка доповнила чорними замшевими туфлями і чорною замшевою сумкою із золотою фурнітурою.
Деньов зробила скромну зачіску, макіяж із червоною помадою і червоний манікюр. У вухах у неї були золоті сережки-кільця, а на руці — золота каблучка з діамантом.
Нагадаємо, до цього Катрін Деньов потрапила до обʼєктивів папараці у Каннах в образі total black і з букетом білих квітів.