82-річна Катрін Деньов у золотих прикрасах і з ніжно-блакитним клатчем сходила на вечерю

Незважаючи на свій поважний вік, легендарна акторка продовжує вести активне світське життя, надихаючи своїм прикладом інших.

Аліна Онопа
Катрін Деньов

Катрін Деньов / © Getty Images

Катрін Деньов потрапила до об’єктивів папараці, коли йшла на вечерю французького бренду елітного взуття та аксесуарів Roger Vivier під час Тижня високої моди у Парижі.

Акторка обрала для свого виходу стриманий образ total black. На ній був класичний подовжений жакет, водолазка і штани вільного крою зі стрілками. Взута вона була у чорні замшеві туфлі з квадратними носками і лакованими прямокутними пряжками.

Катрін Деньов / © Getty Images

Катрін Деньов / © Getty Images

Свій лук Деньов розбавила акцентним сатиновим ніжно-блакитним клатчем, прикрашеним пряжкою з камінням.

На шиї у Катрін були цікаві прикраси — золоті ланцюжки із різнокольоровим камінням і золотою фігуркою дівчинки, а на руках — золотий браслет-ланцюжок і годинник із чорним ремінцем. Зачіска з локонами, макіяж із акцентом на очах і червоний манікюр завершили аутфіт акторки.

Нагадаємо, Катрін Деньов на показ чоловічої колекції Ami Paris осінь-зима 2026–2027 прийшла у сірій об’ємній шубі.

