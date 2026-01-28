- Дата публікації
82-річна Катрін Деньов у золотих прикрасах і з ніжно-блакитним клатчем сходила на вечерю
Незважаючи на свій поважний вік, легендарна акторка продовжує вести активне світське життя, надихаючи своїм прикладом інших.
Катрін Деньов потрапила до об’єктивів папараці, коли йшла на вечерю французького бренду елітного взуття та аксесуарів Roger Vivier під час Тижня високої моди у Парижі.
Акторка обрала для свого виходу стриманий образ total black. На ній був класичний подовжений жакет, водолазка і штани вільного крою зі стрілками. Взута вона була у чорні замшеві туфлі з квадратними носками і лакованими прямокутними пряжками.
Свій лук Деньов розбавила акцентним сатиновим ніжно-блакитним клатчем, прикрашеним пряжкою з камінням.
На шиї у Катрін були цікаві прикраси — золоті ланцюжки із різнокольоровим камінням і золотою фігуркою дівчинки, а на руках — золотий браслет-ланцюжок і годинник із чорним ремінцем. Зачіска з локонами, макіяж із акцентом на очах і червоний манікюр завершили аутфіт акторки.
Нагадаємо, Катрін Деньов на показ чоловічої колекції Ami Paris осінь-зима 2026–2027 прийшла у сірій об’ємній шубі.