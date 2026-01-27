- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- 603
- 1 хв
Курс валют на 28 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Американський долар втратив у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 28 січня. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 17 копійок і становить 42,95 гривні. Змінилися й показники євро (додав 16 копійок) та злотого (додав 5 копійок).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 42,95 (-17 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,22 (+16 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,18 (+5 коп.)
Раніше стало відомо, яким буде курс валют на вівторок, 27 січня.
Так, вартість долара зменшилася на 1 копійку, євро додав ще 41 копійку, злотий виріс на 9 копійки.
Показники відповідно 43,12, 51,06, 12,13.