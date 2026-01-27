ТСН у соціальних мережах

603
1 хв

Курс валют на 28 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар втратив у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 28 січня. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 17 копійок і становить 42,95 гривні. Змінилися й показники євро (додав 16 копійок) та злотого (додав 5 копійок).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 42,95 (-17 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,22 (+16 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,18 (+5 коп.)

Раніше стало відомо, яким буде курс валют на вівторок, 27 січня.

Так, вартість долара зменшилася на 1 копійку, євро додав ще 41 копійку, злотий виріс на 9 копійки.

Показники відповідно 43,12, 51,06, 12,13.

603
