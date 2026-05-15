Хек, запечений з картоплею в маринаді
Ніжна, смачна риба з картоплею в маринаді готується дуже просто, а для приготування знадобляться звичайнісінькі продукти.
Страва чудово підійде для обіду або вечері та обов’язково сподобається всій вашій родині.
Інгредієнти
Продукти для страви:
хек заморожений — 1 кг
картопля — 5 шт.
цибуля ріпчаста — 2 шт.
Маринад для картоплі:
олія — 2 ст. л.
паприка мелена — 1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
Маринад для хека:
паста томатна — 1 ст. л.
коріандр мелений — 0,5 ч. л.
часник сухий — 0,5 ч. л.
паприка мелена — 1 ч. л.
соус соєвий — 50 мл
олія — 50 мл
перець чорний мелений
сіль
Приготування
Рибу розморозьте за кімнатної температури, очистьте від луски, вийміть нутрощі, обріжте плавники, помийте, обсушіть паперовим рушником та зробіть зверху надрізи ножем.
У мисці з’єднайте томатну пасту, коріандр, часник, паприку, соєвий соус, олію, чорний мелений перець, додайте трохи солі, перемішайте (трохи маринаду залиште) та добре натріть рибу маринадом з усіх боків і в надрізах, залиште на 10–20 хвилин.
Картоплю почистьте, помийте та наріжте кружальцями.
Цибулю почистьте та наріжте півкільцями.
До миски викладіть картоплю, цибулю, додайте паприку, чорний мелений перець, олію, посоліть, перемішайте та викладіть до форми для запікання.
На картоплю викладіть тушки хека та накрийте фольгою.
Запікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 35–40 хвилин, потім зніміть фольгу, змастіть страву залишками маринаду та запікайте ще 10 хвилин до золотистої скоринки.
Поради:
Готову страву можна посипати зеленню.