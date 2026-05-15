Рецепты
153
1 мин

Хек, запеченный с картофелем в маринаде

Нежная, вкусная рыба с картофелем в маринаде, готовится очень просто, а для приготовления понадобятся самые обычные продукты.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Хек, запеченный с картофелем в маринаде / © Credits

Блюдо отлично подойдет для обеда или ужина и обязательно понравится всей вашей семье.

Ингредиенты:

  • хек замороженный — 1 кг;

  • картофель — 5 шт.;

  • лук репчатый — 2 шт.

Маринад для картофеля:

  • растительное масло — 2 ст. л.;

  • паприка молотая — 1 ч. л.;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Маринад для хека:

  • томатная паста — 1 ст. л.;

  • кориандр молотый — 0,5 ч. л.;

  • чеснок сухой — 0,5 ч. л.;

  • паприка молотая — 1 ч. л.;

  • соевый соус — 50 мл;

  • растительное масло — 50 мл;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Приготовление:

  1. Рыбу разморозьте при комнатной температуре, очистите от чешуи, выньте внутренности, обрежьте плавники, помойте, обсушите бумажным полотенцем и сделайте наверху ножом надрезы.

  2. В миске соедините томатную пасту, кориандр, чеснок, паприку, соевый соус, растительное масло, перец черный молотый, добавьте немного соли, перемешайте (маринада немного оставьте) и натрите хорошо рыбу со всех сторон, в надрезах, маринадом, оставьте на 10-20 минут.

  3. Картофель очистите, помойте и нарежьте кружочками.

  4. Лук очистите и нарежьте полукольцами.

  5. В миску выложите картофель, лук, добавьте паприку, перец черный молотый, растительное масло, посолите, перемешайте и выложите в форму для запекания.

  6. На картофель выложите тушки хека и накройте фольгой.

  7. Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут, затем фольгу снимите, смажьте оставшимся маринадом и запекайте еще 10 минут до золотистой корочки.

Советы:

  • Готовое блюдо можно посыпать зеленью.

