Хек, запеченный с картофелем в маринаде
Нежная, вкусная рыба с картофелем в маринаде, готовится очень просто, а для приготовления понадобятся самые обычные продукты.
Блюдо отлично подойдет для обеда или ужина и обязательно понравится всей вашей семье.
Ингредиенты:
хек замороженный — 1 кг;
картофель — 5 шт.;
лук репчатый — 2 шт.
Маринад для картофеля:
растительное масло — 2 ст. л.;
паприка молотая — 1 ч. л.;
перец черный молотый;
соль.
Маринад для хека:
томатная паста — 1 ст. л.;
кориандр молотый — 0,5 ч. л.;
чеснок сухой — 0,5 ч. л.;
паприка молотая — 1 ч. л.;
соевый соус — 50 мл;
растительное масло — 50 мл;
перец черный молотый;
соль.
Приготовление:
Рыбу разморозьте при комнатной температуре, очистите от чешуи, выньте внутренности, обрежьте плавники, помойте, обсушите бумажным полотенцем и сделайте наверху ножом надрезы.
В миске соедините томатную пасту, кориандр, чеснок, паприку, соевый соус, растительное масло, перец черный молотый, добавьте немного соли, перемешайте (маринада немного оставьте) и натрите хорошо рыбу со всех сторон, в надрезах, маринадом, оставьте на 10-20 минут.
Картофель очистите, помойте и нарежьте кружочками.
Лук очистите и нарежьте полукольцами.
В миску выложите картофель, лук, добавьте паприку, перец черный молотый, растительное масло, посолите, перемешайте и выложите в форму для запекания.
На картофель выложите тушки хека и накройте фольгой.
Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут, затем фольгу снимите, смажьте оставшимся маринадом и запекайте еще 10 минут до золотистой корочки.
Советы:
Готовое блюдо можно посыпать зеленью.