Такой мы ее почти не видели: как принцесса Диана ходила в супермаркеты
Принцесса Диана редко могла позволить себе поход по продуктовым магазинам.
Это фото было сделано в сентябре 1990 года, когда принцессу Уэльскую Диану запечатлели в супермаркете Tesco во время визита в Солихалл. Она была одета в розово-фиолетовый блейзер, а в продуктовой тележке Ее Высочества лежал фиолетовый клатч, а также покупки, которые Диана совершила в тот день.
Визит принцессы Уэльской тогда был, чтобы популяризировать здоровое питание, пообщаться с персоналом и осмотреть полки. Эти знаковые, широко запечатлевшие на фотографиях визиты показали, как принцесса общается с публикой и передвигается с обычной тележкой для покупок в разгар своей популярности.
Эти выходы принцессы, наряду с другими, более неформальными прогулками по магазинам, таким как Harvey Nichols, демонстрировали попытку Дианы поддерживать связь с повседневной жизнью, несмотря на ее высокий статус в королевской семье.
Мы также показывали ранее, чем занималась леди Ди до того, как выйти замуж за принца Уэльского Чарльза в 1981 году.