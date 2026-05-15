Такою ми її майже не бачили: як принцеса Діана ходила в супермаркети

Принцеса Діана рідко могла дозволити собі похід продуктовими магазинами.

Це фото було зроблено у вересні 1990 року, коли принцесу Уельську Діану зазнімкували у супермаркеті Tesco під час візиту до Солигалу. Вона була одягнена в рожево-фіолетовий блейзер, а в продуктовому візку Її Високості лежав фіолетовий клатч, а також покупки, які Діана зробила того дня.

Візит принцеси Уельської тоді відбувся з метою популяризувати здорове харчування, поспілкуватися з персоналом та оглянути полиці. Ці знакові візити, що широко зафіксували на фотографіях, показали, як принцеса спілкується з публікою і пересувається зі звичайним візком для покупок у розпал своєї популярності.

Ці виходи принцеси, поряд з іншими, неформальнішими прогулянками магазинами, таким як Harvey Nichols, демонстрували спробу Діани підтримувати зв'язок із повсякденним життям, незважаючи на її високий статус у королівській родині.

Ми також показували раніше, чим займалася леді Ді до того, як вийти заміж за принца Уельського Чарльза 1981 року.

