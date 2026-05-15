Суспільство
125
1 хв

Данську королеву було госпіталізовано: королівський палац поділився подробицями

86-річну екскоролеву Данії Маргрете II було госпіталізовано, а королівський палац повідомив про її самопочуття.

Ольга Кузьменко
Королева Маргрете II

Королева Маргрете II / © Associated Press

Відомо, що Її Величність була госпіталізована із проблемами зі здоров'ям серця.

Королівський дім Данії оголосив про це в заяві в четвер, 14 травня, повідомивши: «Королева Маргрете була госпіталізована до Рігсгоспіталу сьогодні вдень», додавши, що причиною став стан її серця.

Королева Маргрете II / © Данська королівська родина/Instagram

"Королева Маргрете буде госпіталізована на вихідні для спостереження та подальших обстежень", - йдеться в заяві. «Її Величність втомилася, але перебуває у гарному настрої. Королівський дім повідомить про будь-які новини».

Нагадаємо, Маргрете II зреклася престолу в січні 2024 року, в 52-у річницю свого сходження на данський трон. Вона стала першим данським монархом, що добровільно зрікся престолу майже за 900 років, передавши корону своєму старшому синові, королю Фредеріку X.

Королева Маргрете II та її син король Фредерік X / © Getty Images

Побоювання з приводу здоров'я були однією з причин, що спонукали королеву Маргрете відмовитися від престолу, про що вона заявила в промові, виголошеній напередодні Нового 2023 року.

У лютому 2023 року Маргрете II перенесла велику операцію на спині, тоді палац також ділився подробицями.

