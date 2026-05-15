Данську королеву було госпіталізовано: королівський палац поділився подробицями
86-річну екскоролеву Данії Маргрете II було госпіталізовано, а королівський палац повідомив про її самопочуття.
Відомо, що Її Величність була госпіталізована із проблемами зі здоров'ям серця.
Королівський дім Данії оголосив про це в заяві в четвер, 14 травня, повідомивши: «Королева Маргрете була госпіталізована до Рігсгоспіталу сьогодні вдень», додавши, що причиною став стан її серця.
"Королева Маргрете буде госпіталізована на вихідні для спостереження та подальших обстежень", - йдеться в заяві. «Її Величність втомилася, але перебуває у гарному настрої. Королівський дім повідомить про будь-які новини».
Нагадаємо, Маргрете II зреклася престолу в січні 2024 року, в 52-у річницю свого сходження на данський трон. Вона стала першим данським монархом, що добровільно зрікся престолу майже за 900 років, передавши корону своєму старшому синові, королю Фредеріку X.
Побоювання з приводу здоров'я були однією з причин, що спонукали королеву Маргрете відмовитися від престолу, про що вона заявила в промові, виголошеній напередодні Нового 2023 року.
У лютому 2023 року Маргрете II перенесла велику операцію на спині, тоді палац також ділився подробицями.