Королева Данії Маргрете II зреклася престолу

Про це Її Величність заявила під час новорічної промови.

83-річна королева Данії Маргрете II залишить королівський престол. Про це вона сказала під час новорічної промови.

"Я залишаю трон своєму синові, кронпринцу Фредеріку", – заявила королева.

Зміна престолу відбудеться 14 січня наступного року, коли кронпринц Фредерік стане королем Данії.

Маргрете II / Фото: Getty Images

Після засідання Державної ради прем'єр-міністр оголосить про зміну престолу в замку Крістіансборг.

Нагадаємо, королева Маргрете II посіла трон 14 січня 1972 року після смерті свого батька, короля Фредеріка IX. Тож вона править країною вже 52 роки. Раніше королева говорила, що залишиться монархом до самої смерті. Після зміни престолу вона продовжуватиме титулуватися Її Величністю.

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