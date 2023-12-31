Помінялися місцями з росіянами: Дикий про підсумки року для українців

За словами Дикого, хоча сподівання про "каву у Криму" не виправдалися, це не привід кричати, що "все пропало".

Екскомандир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий підбив підсумки року для українців.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Якщо казати про підсумки року, то у нашому суспільстві останнім часом почалися такі емоційні гойдалки. Рік тому у всіх була ейфорія, у всіх був таки шалений піднесений настрій. Ми на той момент сиділи вже з отакою розкатаною губою і чекали, що нам на цю губу поставлять філіжанку кави, яку зварили в Ялті", – зазначив експерт.

Він нагадав, що ЗСУ мали рік важкої війни, але вистояли. І хоча сподівання про "каву у Криму" не виправдалися, це не привід кричати, що "все пропало".

"Рік великої війни не може бути легким. І чомусь під кінець цього року з того факту, що каву ми все-таки зробили не в Ялті, то раптом понісся той маятник настроїв у прямо протилежний бік. Якщо ми не в Ялті, то пропало все", – розмірковує Дикий.

Підсумок року з військової точки зору

"Нібито наступ невдалий, рік провальний. Але з військової точки зору все виглядає інакше. Адже ще не пройшло і двох років з моменту, як Росія була переконана, що на окупацію України треба 5 днів. Наші західні партнери казали, що може не 5 днів, а три тижні. А абсолютна більшість українців, будемо відвертими, більше половини вважали, що якщо Росія піде на нас, то була дискусія: чи будемо ми героїчно партизанити чи ні", – нагадав експерт.

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Він зауважив, що наприкінці 2023 року, Росія, нібито колишня наддержава і "друга армія світу" пишається лише тим, що "героїчно" змогла стримати наш контрнаступ.

Росіян вважають це величезним досягненням своєї армії, хоча для цього їм довелося провести найбільшу з часів Другої світової мобілізацію, зазначив Дикий.

"Отже, за неповних два роки ми помінялися з ними місцями. Так, ми недотиснули всіх тих амбіцій, які у нас були. З цілої низки дуже об'єктивних причин. Якщо дуже коротко, то у нас не вистачило ресурсу", – підсумував він.

Нагадаємо, президент Зеленський на Ставці підбив воєнні підсумки року і розповів про висновки і прогнози.

Раніше військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що ЗСУ в Авдіївці зіпсували певні плани ворога, які він прагнув реалізувати до кінця 2023 року.

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