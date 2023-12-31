Поменялись местами с россиянами: Дикий об итогах года для украинцев

По словам Дикого, хотя надежды на "кофе в Крыму" не оправдались, это не повод кричать, что "все пропало".

Экс-командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий подвел итоги года для украинцев.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Если говорить об итогах года, то в нашем обществе в последнее время начались такие эмоциональные качели. Год назад у всех была эйфория, у всех было таки безумное приподнятое настроение. Мы на тот момент сидели уже с такой раскатанной губой и ждали, что нам на эту губу поставят чашечку кофе, которую сварили в Ялте", – отметил эксперт.

Он напомнил, что ВСУ имел год тяжелой войны, но выстояли. И хотя надежды на "кофе в Крыму" не оправдались, это не повод кричать, что "все пропало".

"Год великой войны не может быть легким. И почему-то к концу этого года из того факта, что кофе мы все-таки сделали не в Ялте, то вдруг понесся тот маятник настроений в прямо противоположную сторону. Если мы не в Ялте, то пропало все", – размышляет Дикий.

Итог года с военной точки зрения

"Вроде бы наступление неудачное, год провальный. Но с военной точки зрения все выглядит иначе. Ведь еще не прошло и двух лет с момента, как Россия была убеждена, что на оккупацию Украины нужно 5 дней. Наши западные партнеры говорили, что может не 5 дней, а три недели. А абсолютное большинство украинцев, будем откровенными, больше половины считали, что если Россия пойдет на нас, то была дискуссия: будем ли мы героически партизанить или нет", — напомнил эксперт.

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Он отметил, что в конце 2023 года Россия, якобы бывшая сверхдержава и "вторая армия мира" гордится тем, что "героически" смогла сдержать наше контрнаступление.

Россиян считают это огромным достижением своей армии, хотя для этого им пришлось провести самую большую со времен Второй мировой мобилизацию, отметил Дикий.

"Итак, за неполных два года мы поменялись с ними местами. Да, мы недожали всех тех амбиций, которые у нас были. По целому ряду очень объективных причин. Если очень коротко, то у нас не хватило ресурса", – подытожил он. .

Напомним, президент Зеленский на Ставке подвел военные итоги года и рассказал о выводах и прогнозах.

Ранее военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что ВСУ в Авдеевке испортили определенные планы врага, которые он стремился реализовать до конца 2023 года.

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