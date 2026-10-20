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Пенсии в Украине резко вырастут: кому и когда увеличат выплаты
Из-за стремительного роста цен украинские пенсионеры значительно обеднели и с нетерпением ждут очередной индексации пенсий. Насколько могут увеличиться выплаты в 20207 году, по какой формуле их будут пересчитывать, сколько этапов пересчёта следует ожидать, на какие суммы можно рассчитывать — читайте в нашем материале.
Ускорение инфляции в сентябре практически «съело» мартовскую индексацию пенсий: с начала года цены выросли на 10%, а пенсии, напомним, повысили на 12,1%. По прогнозам экономистов, цены за последний квартал могут вырасти ещё на 2–3%, полностью перекрыв повышение пенсий. Добавим: цены на продукты и лекарства — основные статьи расходов пенсионеров — уже перекрыли это повышение, поскольку типичная продовольственная корзина по состоянию на октябрь подорожала, по оценкам, на 18%, а лекарства — на 12%. Неким спасением может стать повышение пенсий. Сайт ТСН.ua оценил, какой может быть индексация пенсий в марте 2027 года и будут ли они повышены раньше, с января 2027 года.
Как будут индексироваться пенсии
Напомним: в соответствии с частью 2 статьи 42 закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» индексация пенсий проводится ежегодно с 1 марта. А постановление Кабмина № 124 от 20 февраля 2019 года определяет формулу, по которой индексируются пенсии. Коэффициент индексации утверждается ежегодно в конце февраля. Он зависит от двух факторов: инфляции за предыдущий год (50%) и процента роста средней зарплаты (50%). Например, если цены выросли на 10%, а зарплата — на 12%, то пенсии будут проиндексированы на 11% (5% + 6%).
Очевидно, что на данный момент точных расчетов нет, но уже можно оценить, каким может быть процент индексации, считает член Экономического дискуссионного клуба, заслуженный экономист Украины Олег Пендзин.
«Существуют прогнозы правительства и ведущих финансовых структур относительно инфляции в Украине и роста зарплат до конца текущего года, — говорит Олег Пендзин. — По моему базовому сценарию, инфляция в Украине в 2026 году составит до 14%, а зарплаты вырастут примерно на 15%. Следовательно, коэффициент индексации пенсий может составить 14–14,5%. Это выше, чем предыдущий коэффициент, который применялся в марте этого года — тогда он составлял 12,1%».
Прогнозы по инфляции на год: от Кабмина — 10,4%, от Международного валютного фонда (МВФ) — 10,5%, от Нацбанка Украины ожидается новый прогноз (с учетом ускорения инфляции в сентябре с 8% до 10% годовых) — более 11%.
Прогнозы роста зарплат на 2026 год: по данным МВФ — 20%, по данным НБУ — 19,6%. Расчеты правительства пока остаются на уровне 16,7%, хотя фактически за период с августа по август мы уже имеем 23,1%.
Средний консенсус-прогноз предполагает инфляцию в 2026 году на уровне 12%, рост зарплат — на 17,8%. Эти цифры показывают: ориентировочный расчет индексации пенсий в марте 2027 года может составить 14,9%.
Впрочем, Олег Пендзин считает, что повышение пенсий начнётся раньше — с января 2027 года.
«Если Верховная Рада утвердит законопроект о госбюджете Украины на 2027 год, в котором Кабмин предусмотрел повышение с 1 января 2027 года социальных стандартов, в том числе прожиточного минимума (ПМ) для нетрудоспособных, равного минимальной пенсии, то первое (небольшое) повышение пенсий возможно с января 2027 года. В предыдущие годы депутаты не „сокращали“ показатели социальных выплат, предложенные правительством, но и не увеличивали их», — пояснил Олег Пендзин.
Первое (небольшое) повышение
По предложению Кабмина новый минимальный размер пенсии для нетрудоспособных должен вырасти на 283 грн (10,9%) — до 2878 грн. Именно на столько с 1 января может увеличиться минимальная пенсия. Соответственно, максимальная пенсия, которая не может (за исключением военных) превышать 10 минимальных, увеличится на 2830 грн и достигнет 28 780 грн. В настоящее время она составляет 25 950 грн. Доплата за каждый год сверхнормативного стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) увеличится на 2,83 грн. На столько же в процентах вырастут другие доплаты за почетные звания «заслуженный» и «народный», орденоносцам, матерям-героиням и т. д.
В цифрах это выглядит так: примерно 340 тыс. пенсионеров (3,4% от общего числа), получающих минимальную пенсию, с 1 января 2027 года получат повышение в пределах 283 грн, 190 тыс. пенсионеров (1,9%) могут получить повышение пенсии в пределах 2830 грн. А каждый второй пенсионер (до 5 млн человек) получит ежемесячную доплату от 2,83 грн (за 1 год сверхнормативного стажа) и более. Например, при сверхнормативном стаже в 10 лет пенсия увеличится на 28 грн 30 коп. Статистических данных о количестве «заслуженных» и других подобных льготников в открытом доступе нет, но их количество незначительно.
Остальные почти 5 млн пенсионеров будут ждать индексации пенсий в марте следующего года. Кстати, по последним данным ПФУ, с июля по сентябрь выросло число пенсионеров: их снова более 10 млн человек (+26 тыс.), а средняя пенсионная выплата за 7 месяцев после индексации увеличилась на 15 грн (за счёт более высоких пенсий новых пенсионеров — Авт.), до 7287 грн.
Минимальную пенсию в настоящее время получают 3,4% пенсионеров (после индексации — без изменений), пенсию в размере от минимальной до 5000 грн получают 40,9% (–0,6%), от 5 до 10 тыс. грн — 36,7% (+0,2%). Больше всего после индексации выросла численность «богатых» пенсионеров, получающих пенсию свыше 10 тыс. грн: таких теперь 19% (+0,4%) или почти каждый пятый. Интересно, что пенсии, превышающие 10 тыс. грн, после индексации выросли с 16 510 грн до 19 396 грн (+2 886 грн). Это еще раз доказывает: от перерасчета пенсий в первую очередь выигрывают те, у кого пенсия больше (здесь действует чистая математика — Авт.), и с каждым годом этот разрыв будет увеличиваться.
Крупная индексация: кому сколько
В соответствии с законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» индексация пенсий рассчитывается по формуле:
Пенсия = средняя зарплата × страховой (трудовой) стаж × индивидуальный коэффициент заработка.
Страховой стаж рассчитывается в процентах: 1 год = 1%. Индивидуальный коэффициент показывает, насколько средняя зарплата пенсионера за все годы его работы была выше (ниже, равна) средней зарплате в стране.
Важный нюанс: в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) перечисляют «чистую» пенсию, а не пенсионную выплату (с доплатами за сверхнормативный стаж, почетные звания и т. п.). Поэтому общая сумма растёт в процентах меньше, чем коэффициент индексации. При этом индексации подлежит показатель средней зарплаты, примененный при предыдущей индексации пенсии в 2026 году (9992,40 грн). Он входит в формулу расчета пенсии каждого.
Примеры расчёта. Для упрощения будем считать, что пенсия равна пенсионной выплате.
Минимальная пенсия (после возможного повышения с 1 января на 283 грн): 2878 грн × 1,149 = 3307 (+429) грн или +14,9%.
Средняя пенсия: 7287 грн × 1,149 = 8373 (+1086 грн)
В результате двух повышений — с 1 января и с 1 марта 2027 года — минимальная пенсия может увеличиться на 712 грн или 27%, однако в гривнах размер повышения будет меньше, чем средняя пенсия.
Реальная пенсия:
Пенсионер получал пенсию в размере 6000 грн. Его страховой стаж составляет 40 лет, личный коэффициент — 1,469. Надбавка за сверхнормативный стаж с 1 января 2027 года увеличилась на 15,43 грн за счет роста ПМ для нетрудоспособных и составляет 143,90 грн (28,78 грн × 5 лет). Пенсионная выплата составила 6015,43 грн, «чистая» пенсия осталась на уровне 5870,25 грн.
Расчет «чистой» пенсии после индексации: умножив обновленную среднюю зарплату (9992,40 × 1,149) = 11481 грн, коэффициент стажа — 0,4 и личный коэффициент — 1,469, получим 6746,25 грн (+876 грн). С обновленной надбавкой за стаж в размере 143,90 грн сумма составит 6890,15 грн. Пенсионная выплата увеличится на 14,8%.
Нюансы для «молодых» пенсионеров
По мнению Олега Пендзина, при следующей индексации пенсий сохранятся ограничения, действовавшие в 2026 году. А именно: максимальный размер индексации не будет превышать новый прожиточный минимум для нетрудоспособных (ориентировочно 2878 грн), тем, кто вышел на пенсию в 2024–2026 годах, пенсии пересчитают по сниженному коэффициенту, а пенсионерам 2027 года индексации не будет.
«В прошлом году постановлением Правительства № 236 от 25 февраля 2026 года были установлены понижающие коэффициенты индексации для пенсионеров, недавно оформивших пенсию, а именно: для 2023 года — 1,048, для 2024-го — 1,036, для 2025-го — 1,024», — уточнил Олег Пендзин. — Прогнозирую, что этот порядок сохранится. Аргументы Кабмина: в их пенсиях уже заложены текущие инфляционные и зарплатные процессы, поскольку базовая зарплата для их расчёта бралась за последние три года. Поэтому дополнительная полная индексация привела бы к двойному учету тех же экономических факторов».
У кого пенсии в 2027 году ещё вырастут один или несколько раз
Среди пенсионеров много тех, кто получит ещё одно повышение — это те, кто работает. Таких насчитывается 2,8 млн человек, или 28%. В марте работающим пенсионерам индексируют пенсии, в апреле ПФУ проведет еще один перерасчет для тех, кто проработал не менее 24 месяцев с момента последнего назначения или перерасчета пенсии.
Кроме того, в течение следующего года продолжится индивидуальное повышение пенсий тем, кто достигнет соответственно 70, 75 и 80 лет. Им со дня рождения будут назначаться ежемесячные надбавки к пенсии, если общий размер пенсионных выплат не превышает 10 тыс. грн. Это плюс 300 грн тем, кому 70–74 года, 450 грн тем, кому 75–79 лет, и 570 грн 80-летним и старше.
Выводы
Повышение пенсий в 2027 году может оказаться более значительным, чем в 2026-м. В процентном выражении оно окажется наиболее значительным для тех, у кого пенсии минимальные, а вот в гривнах преимущество будет у тех, у кого пенсия большая. Ожидается, что массовых повышений будет несколько: с 1 января, с 1 марта и с 1 апреля (для работающих).