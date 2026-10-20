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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Европе не хватает денег на Украину: осталось только два варианта, и оба проблемные

Нынешних финансовых планов ЕС оказалось недостаточно, а быстро привлечь такую сумму будет сложно из-за более дорогих кредитов и разногласий между странами по российским активам.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Европейский союз

Европейский союз / © Associated Press

Европейскому Союзу нужно найти еще около 70 млрд евро для поддержки Украины в 2027 году, поскольку нынешних финансовых планов оказалось недостаточно. В Брюсселе рассматривают два основных варианта — новые общие заимствования или использование замороженных российских активов.

Об этом пишет издание Euronews.

На саммите ЕС президент Владимир Зеленский заявил, что война в следующем году будет стоить Украине около 155 млрд евро, и попросил партнеров найти по меньшей мере еще 70 млрд на оборону, вооружение и повышение устойчивости государства.

После этого лидеры ЕС поручили Еврокомиссии разработать способы закрытия дефицита. Ранее Брюссель рассчитывал, что одобренный кредит в 90 млрд евро покроет две трети потребностей Украины на 2026-2027 годы, а остальное обеспечат другие союзники. Однако эти расчеты строились на предположении, что война завершится в 2026 году.

Дополнительные 70 млрд евро должны поступить сверх запланированных 45 млрд евро в рамках действующего кредита и средств из других программ. В то же время в Еврокомиссии подчеркивают, что финансирование должно быть совместным с Великобританией, Норвегией, Канадой, Японией и другими партнерами.

Вариант первый — новые кредиты

Наиболее вероятным сценарием считают новые общие заимствования ЕС на финансовых рынках. Еврокомиссия могла бы расширить уже действующую кредитную линию, однако этот вариант стал дороже из-за роста стоимости заимствований.

Кроме того, не все страны готовы участвовать в таком механизме. Венгрия, Словакия и Чехия уже были освобождены от участия в предыдущем кредите на 90 млрд евро, а Болгария также может остаться в стороне.

Вариант второй — российские активы

Другой путь — использование около 210 млрд евро находящихся в ЕС замороженных активов Центрального банка России. Идею поддерживают Швеция, Нидерланды, Испания, Польша, страны Балтии, Германия и Ирландия.

Однако против выступает Бельгия, где в Euroclear хранится около 185 млрд евро российских активов. Премьер Барт де Вевер предупреждает о юридических и финансовых рисках и требует гарантий других государств ЕС.

Пока что быстрого решения по российским активам в Брюсселе не ожидают. Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что к этому вопросу еще будут возвращаться, однако вряд ли он будет решен в ближайшие месяцы.

ЕС уже ищет, чем закрыть дефицит Украины в 2027 году

Ранее Politico сообщало, что дефицит оборонного бюджета Украины перед зимой достиг 27 млрд евро. Часть Киев планирует покрыть собственными силами, остальное — с помощью партнеров. В то же время, ЕС связывает часть финансирования с выполнением реформ и обсуждает использование замороженных российских активов.

В Брюсселе также признают, что уже в 2027 году Украине грозит значительно больший дефицит — почти 70 млрд евро с учетом бюджетных и оборонных потребностей. Поэтому Еврокомиссия готова перенести часть выплат по уже согласованному займу на более ранний период.

"Мы уже договорились о том, чтобы перенести выплаты по кредиту Ukraine Support Loan на более ранний период 2027 года", — заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

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