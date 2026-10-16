Что будет с украинцами в Европе после 2028 года: ЕС готовит новый план

Украинские беженцы в ЕС / © ТСН

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Европейский Союз готовится к завершению действия временной защиты украинцев в 2028 году. Речь идет о 4,43 млн человек, для которых должны предусмотреть понятные пути перехода на другие типы вида на жительство или возможность безопасно вернуться в Украину.

Об этом говорится в заключении Европейского комитета по регионам.

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ЕС готовится завершить временную защиту украинцев в 2028 году

13 октября 2026 года Европейский комитет регионов принял вывод «От временной защиты к устойчивым решениям для перемещенных украинцев в ЕС — роль городов и регионов». Документ стал очередным шагом в подготовке Евросоюза к завершению механизма, позволяющего с марта 2022 года украинцам легально проживать, работать, учиться и получать социальную помощь без стандартной процедуры предоставления убежища.

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«Временная защита была уместной в чрезвычайной степени, но она не может быть долгосрочным решением», — отметила докладчик Комитета регионов, председатель парламента Бремена Антье Гротеер.

По данным Евростата, по состоянию на 31 августа 2026 года временной защитой в ЕС пользовались 4,43 миллиона человек, покинувших Украину из-за российской агрессии. Больше всего получателей защиты находятся в Германии, Польше и Чехии.

«По состоянию на 31 августа 2026 года 4,43 миллиона граждан стран, не входящих в ЕС, сбежавших из Украины после российской агрессии, имели статус временной защиты в ЕС», — сообщили в Евростате.

Далеко не все украинцы планируют остаться за границей навсегда. По данным УВКБ ООН, на которые ссылается Комитет регионов, 49% опрошенных украинских беженцев выражают надежду или намерение когда-нибудь вернуться на родину.

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«Готовность вернуться зависит, прежде всего, от безопасности, доступного жилья, работы и восстановления базовых услуг в Украине», — отмечают в Европейском комитете регионов.

Что будет с украинцами после 4 марта 2028 года

ЕС предлагает постепенный переход украинцев на другие законные основания для проживания. Временная защита продлена до 4 марта 2028, однако этот механизм не рассчитан на то, чтобы бесконечно заменять обычные миграционные процедуры.

Государствам ЕС советуют подготовить пути легализации дальнейшего пребывания украинцев через национальные виды на жительство — при трудоустройстве, предпринимательской деятельности, учебе, воссоединении семьи или других обстоятельств.

«Местные и региональные лидеры призывают Европу придать миллионам украинцев определенность, достоинство и настоящий выбор между будущим в ЕС и безопасным возвращением домой», — отмечают в Европейском комитете регионов.

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Важно, чтобы переход не создавал периода, когда человек уже потерял временную защиту, но еще не получил нового документа. Комитет также призывает учитывать полученные права, продолжительность пребывания, семейные обстоятельства и степень интеграции человека в стране проживания.

Работа, образование и жилье: как ЕС хочет упростить интеграцию украинцев

Отдельное внимание предлагают уделить украинцам, которые уже стали частью европейских общин. Многие люди овладели местными языками, устроились на работу, открыли предприятия или начали обучение, а их дети посещают местные школы.

«Многие украинцы интегрировались в местные общины: выучили языки, нашли работу, открыли бизнес или начали учебу, а их дети ходят в местные школы», — отмечают в Европейском комитете регионов.

Среди приоритетов — устранение барьеров для трудоустройства, упрощение признания иностранных дипломов и профессиональных квалификаций, расширение доступа к образованию и профессиональной подготовке. Не менее важными остаются доступность медицинской помощи, социальных услуг и жилья.

Особое внимание Европейский комитет регионов предлагает уделить детям, молодежи, людям постарше, женщинам, лицам с инвалидностью и другим уязвимым группам. Фактически речь идет об изменении подхода от краткосрочной помощи к созданию условий, при которых украинцы смогут самостоятельно обеспечивать себя и полноценно участвовать в жизни общества.

Возвращение украинцев в Украину: только добровольно и в безопасных условиях

Второе ключевое направление будущей политики ЕС — поддержка добровольного возвращения украинцев. Решение о возвращении должно быть осознанным, безопасным и учитывать индивидуальную ситуацию каждой семьи.

«Возвращение должно быть добровольным, безопасным и достойным. Она должна учитывать индивидуальные обстоятельства каждого человека и семьи», — отмечают в Европейском комитете регионов.

В частности, необходимо принимать во внимание состояние здоровья, наличие жилья, возможности трудоустройства, обучение детей и ситуацию в конкретном регионе Украины. Возвращение в относительно безопасный город и возвращение к общине, находящейся под обстрелами или оккупацией, не могут рассматриваться как равные обстоятельства, отмечают в Европейском комитете регионов.

Почему города ЕС просят дополнительное финансирование для украинцев

Основная нагрузка, связанная с принятием украинцев, ложится на местные органы власти. Именно муниципалитеты обеспечивают работу школ, медицинских учреждений и социальных служб, помогают в поиске жилья и трудоустройстве.

«Местные и региональные власти несут основную нагрузку, предоставляя жилье, образование, медицинскую помощь и социальные услуги», — отмечают в Европейском комитете регионов.

Комитет призывает Евросоюз и национальные правительства обеспечить предполагаемое финансирование местных общин, а также привлекать их представителей к принятию решений по поводу будущего украинцев. Без этого даже хорошо разработанные механизмы перехода на новые разрешения могут столкнуться с административными проблемами.

«Украинцы — человеческий мост между Украиной и ЕС»: что говорят в Брюсселе

Антье Гротеер подчеркнула, что люди, вынужденные покинуть Украину, нуждаются в четком понимании собственных перспектив. Европейские города и регионы, по ее мнению, должны принимать непосредственное участие в разработке будущих правил.

Специальная представительница Европейской комиссии по вопросам украинцев в ЕС Льва Йоганссон предложила смотреть на украинцев не только как на нуждающихся в помощи, но и как на партнеров Европейского Союза.

«Миллионы украинцев, сегодня живущих в Европе, являются своеобразным человеческим мостом между Украиной и ЕС», — отметила Ильва Йоганссон.

По ее мнению, часть украинцев впоследствии вернется на Родину, другие останутся за границей. Однако обе группы могут играть важную роль в восстановлении Украины и ее дальнейшей европейской интеграции.

Придется ли украинцам уехать из ЕС после 2028 года

Дата 4 марта 2028 — это конечная дата продленного механизма временной защиты, а не установленный срок обязательного выезда украинцев из ЕС, как отмечает Европейский комитет регионов. Это не означает, что все собственники статуса автоматически получат право остаться в Евросоюзе.

Европейский комитет регионов является консультативным органом. Его выводы влияют на формирование политики, но сами собой не изменяют миграционное законодательство и не создают новых индивидуальных прав на жительство.

Принятый 13 октября документ:

не отменяет действующую временную защиту;

не устанавливает обязательное возвращение украинцев в 2028 году;

не гарантирует автоматического получения постоянного вида на жительство;

не вводит единый новый миграционный статус для всех украинцев.

Его главная задача — призвать европейские институции и правительства стран-членов заблаговременно подготовить механизмы перехода к другим законным формам пребывания.

Напомним, ранее мы писали, что Финляндия призвала ЕС полностью запретить выдачу туристических виз гражданам России.

В то же время, страны ЕС согласовали открытие двух переговорных кластеров для Украины и Молдовы на пути к вступлению в Европейский Союз.

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