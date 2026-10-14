Вступление Украины в ЕС: есть ли прогресс и что происходит на самом деле

Продолжается обсуждение вопроса о вступлении Украины в ЕС / © Associated Press

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Украина и Европейский Союз открыли ещё два переговорных кластера. Накануне в Люксембурге завершилась межправительственная конференция, которая знаменует новый этап продвижения Украины в Европейский Союз. Открыть следующие блоки удалось после того, как украинский парламент расширил права национальных меньшинств, на чём настаивала Венгрия. После этого Будапешт снял свои возражения.

Подробнее об этом важном решении Евросоюза рассказывает корреспондентка «Радио Свобода» в Брюсселе Зоряна Степаненко.

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Как продвигается процесс вступления Украины в ЕС

Переговоры Украины с Евросоюзом о её членстве продвигаются более быстрыми темпами с тех пор, как в Венгрии сменилось правительство. Её бывший премьер Виктор Орбан препятствовал прогрессу.

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Переговоры сдвинулись с мертвой точки летом — тогда были открыты первые два кластера, а сегодня открылись ещё два. Они касаются внутреннего рынка и конкурентоспособности. За этими техническими названиями стоят реальные преимущества для украинцев, отметила еврокомиссар по вопросам расширения. Украинская экономика будет постепенно интегрироваться в единый рынок ЕС. Реформы, в частности, должны облегчить украинским предприятиям торговлю в Европе и привлечь больше инвестиций. Также они предусматривают улучшение образования, условий труда и развитие новых технологий.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос: «Эти реформы помогут Украине восстановить свою экономику и улучшить жизнь людей. Открытие двух новых переговорных кластеров — это хорошая новость. Но мы на этом не остановимся. Следующий шаг — как можно скорее открыть два оставшихся переговорных кластера. Россия не остановит нас на пути к принятию Украины в Европейский Союз».

Аграрный блок и вопросы ограничений

В настоящее время открыты четыре из шести переговорных кластеров. Пожалуй, самым сложным будет один из тех, что остаются закрытыми. Он касается сельского хозяйства.

Конкуренция со стороны более дешевой украинской продукции уже вызвала недовольство фермеров в ряде стран ЕС. Украинское зерно блокировали на польской границе. Теперь Еврокомиссия предлагает действовать на опережение, а именно — ограничить доступ отдельных видов украинской агропродукции на рынок ЕС даже после вступления Украины.

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В Киеве, в свою очередь, хотят знать, как долго будут действовать такие ограничения, и призывают искать другие решения.

Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Всеволод Ченцов: «Если у обеих сторон есть желание найти компромисс, мы всегда сможем это сделать. Речь идет об использовании имеющихся инструментов, переходных периодов и других решений. Но чего мы не хотим — так это начинать с ограничений для Украины как будущего полноправного члена ЕС. Нам не нравится эта идея».

Как долго продлятся переговоры о вступлении?

Все спорные вопросы предстоит согласовать в ходе переговоров о вступлении. Сколько они продлятся — точно никто не скажет. В истории расширения ЕС есть разные примеры. Рекордсменами считаются Австрия, Швеция, Финляндия — они завершили переговоры чуть больше чем за год. В то время как, например, Черногория — наиболее продвинутая на данный момент страна-кандидат — ведет их уже 14 лет.

На что Украине не стоит рассчитывать — так это на политические уступки, связанные с войной. Дипломаты стран-членов дают понять, что условия членства остаются неизменными. Речь идет о реформах. Обязательным, впрочем, остается и наличие политической воли к расширению внутри самого Евросоюза.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ПРОРЫВ В ПЕРЕГОВОРАХ УКРАИНЫ С ЕС! Будапешт пошёл на уступки, но появилось новое условие

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