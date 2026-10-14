Вступ України до ЄС: чи є прогрес і що відбувається насправді

Триває обговорення про вступ України до ЄС / © Associated Press

Реклама

Україна та Європейський Союз відкрили ще два переговорні кластери. Напередодні у Люксембурзі завершилася міжурядова конференція, яка знаменує новий етап просування України до Євросоюзу. Відкрити наступні блоки вдалося після того, як український парламент розширив права національних меншин, на чому наполягала Угорщина. Після цього Будапешт зняв свої заперечення.

Детальніше про важливе рішення Євросоюзу розповідає кореспондентка «Радіо Свобода» в Брюсселі Зоряна Степаненко.

Реклама

Як просувається процес щодо вступу України до ЄС

Переговори України з Євросоюзом про її членство просуваються більш стрімкими темпами, відколи в Угорщині змінився уряд. Її колишній прем’єр Віктор Орбан блокував прогрес.

Реклама

Переговори зрушили з місця влітку — тоді відкрили перші два кластери, а сьогодні відкрили ще два. Вони стосуються внутрішнього ринку й конкурентоспроможності. За цими технічними назвами стоять реальні переваги для українців, зазначила єврокомісарка з розширення. Українська економіка поступово інтегруватиметься в єдиний ринок ЄС. Реформи, зокрема, мають полегшити українським підприємствам торгівлю в Європі й залучити більше інвестицій. Також вони передбачають покращення освіти, умов праці та розвиток нових технологій.

Єврокомісарка з розширення Марта Кос: «Ці реформи допоможуть Україні відбудувати свою економіку та покращити життя людей. Відкриття двох нових кластерів – це хороша новина. Але ми на цьому не зупинимося. Наступний крок – якнайшвидше відкрити два переговорні кластери, що залишилися. Росія не зупинить нас на шляху до прийняття України в Європейський Союз».

Аграрний блок та питання обмежень

Зараз відкрито чотири з шести переговорних кластерів. Чи не найскладнішим буде один із тих, що залишаються закритими. Він стосується сільського господарства.

Конкуренція з дешевшою українською продукцією вже викликала невдоволення фермерів у низці країн ЄС. Українське зерно блокували на польському кордоні. Тепер Єврокомісія пропонує діяти на випередження, а саме — обмежити доступ окремих видів української агропродукції до ринку ЄС навіть після вступу України.

Реклама

У Києві своєю чергою хочуть знати, скільки триватимуть такі обмеження, та закликають шукати інші рішення.

Віцепрем’єр України з євроінтеграції Всеволод Ченцов: «Якщо з обох боків є воля знайти компроміс, ми завжди зможемо це зробити. Йдеться про використання наявних інструментів, перехідних періодів та інших рішень. Але чого ми не хочемо – так це починати з обмежень для України як майбутнього повноправного члена ЄС. Нам не подобається ця ідея».

Скільки триватимуть переговори про вступ?

Усі чутливі питання належить узгодити під час переговорів про вступ. Скільки вони триватимуть — напевне ніхто не скаже. Історія розширення ЄС знає різні приклади. Рекордсменами вважають Австрію, Швецію, Фінляндію — вони завершили переговори трохи більше ніж за рік. Тоді як, наприклад, Чорногорія — найбільш просунута нині країна-кандидат — проводить їх уже 14 років.

На що Україні не варто сподіватися — так це на політичні знижки, пов’язані з війною. Дипломати держав-членів дають зрозуміти, що умови членства залишаються незмінними. Це реформи. Обов’язковою, втім, лишається й наявність політичної волі до розширення всередині самого Євросоюзу.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПРОРИВ У ПЕРЕГОВОРАХ УКРАЇНИ З ЄС! Будапешт відступив, але з'явилася нова умова

Новини партнерів

Новини партнерів