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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
2 хв

День ангела 15 листопада: кого та як вітати з іменинами

15 листопада 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 15 листопада

Який день ангела 15 листопада / © pexels.com

Хто святкує день ангела 15 листопада

15 листопада 2026 року привітайте з іменинами Григорія, Дмитра, Микиту, Миколу, Петра, Пилипа.

Григорій — давньогрецьке походження, означає «бадьорий». В дитинстві активний, непосидючий. В дорослому віці стає наполегливим.

Дмитро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «присвячений Деметрі». В дитинстві рухливий, обдарований. В дорослому віці стає дипломатичним.

Микита — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець». В дитинстві впертий, різкий. В дорослому віці стає турботливим.

Микола — давньогрецьке походження, означає «переможець народів». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «скеля». В дитинстві вихований, добрий. В дорослому віці стає товариським.

Пилип — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «любитель коней». В дитинстві наївний, примхливий. В дорослому віці стає вразливим.

День ангела 15 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 15 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 15 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від негараздів, допомагає долати труднощі та вказує правильний шлях. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щасливих днів, щирих людей поруч і здійснення найзаповітніших мрій!

***

З Днем ангела! Нехай цей день принесе багато приємних емоцій, теплих слів і щирих усмішок. Бажаю, щоб у серці завжди панували любов і гармонія, у домі — затишок, а в житті вистачало сил, натхнення та можливостей для всього задуманого. Нехай ангел-охоронець береже тебе щодня!

***

Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб доля була щедрою на радісні події, приємні зустрічі та добрі новини. Нехай кожен день дарує нові приводи для щастя, робота приносить задоволення, а близькі люди оточують турботою і любов’ю. Хай твій ангел завжди буде поруч і захищає від усього лихого!

***

З Днем ангела! Нехай твій небесний захисник завжди буде поруч, оберігає від тривог і допомагає знаходити вихід із будь-яких ситуацій. Бажаю здоров’я, достатку, сімейного благополуччя, душевного тепла та якомога більше щасливих моментів. Нехай у житті все складається якнайкраще!

***

У День твого ангела бажаю Божого благословення, миру, міцного здоров’я та невичерпної життєвої енергії. Нехай кожен крок веде до успіху, кожне бажання має шанс здійснитися, а кожен новий день дарує надію та впевненість у майбутньому. Нехай поруч завжди будуть люди, з якими легко радіти, ділитися думками та долати будь-які випробування. Зі святом!

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