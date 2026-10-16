Що буде з українцями в Європі після 2028 року: ЄС готує новий план

Українські біженці в ЄС / © ТСН

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Європейський Союз готується до завершення дії тимчасового захисту для українців у 2028 році. Йдеться про 4,43 млн людей, для яких мають передбачити зрозумілі шляхи переходу на інші типи дозволів на проживання або можливість безпечно повернутися в Україну.

Про це йдеться у висновку Європейського комітету регіонів.

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ЄС готується завершити тимчасовий захист українців у 2028 році

13 жовтня 2026 року Європейський комітет регіонів ухвалив висновок «Від тимчасового захисту до сталих рішень для переміщених українців у ЄС — роль міст і регіонів». Документ став черговим кроком у підготовці Євросоюзу до завершення механізму, який із березня 2022 року дозволяє українцям легально проживати, працювати, навчатися та отримувати соціальну допомогу без стандартної процедури надання притулку.

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«Тимчасовий захист був доречною надзвичайною мірою, але він не може бути довгостроковим рішенням», — зазначила доповідачка Комітету регіонів, голова парламенту Бремена Антьє Гротеєр.

За даними Євростату, станом на 31 серпня 2026 року тимчасовим захистом у ЄС користувалися 4,43 мільйона людей, які залишили Україну через російську агресію. Найбільше отримувачів захисту перебувають у Німеччині, Польщі та Чехії.

«Станом на 31 серпня 2026 року 4,43 мільйона громадян країн, що не входять до ЄС, які втекли з України після російської агресії, мали статус тимчасового захисту в ЄС», — повідомили в Євростаті.

Далеко не всі українці планують залишитися за кордоном назавжди. За даними УВКБ ООН, на які посилається Комітет регіонів, 49% опитаних українських біженців висловлюють надію або намір колись повернутися на батьківщину.

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«Готовність повернутися залежить насамперед від безпеки, доступного житла, роботи та відновлення базових послуг в Україні», — зазначають в Європейському комітеті регіонів.

Що буде з українцями після 4 березня 2028 року

ЄС пропонує поступовий перехід українців на інші законні підстави проживання. Тимчасовий захист продовжено до 4 березня 2028 року, однак цей механізм не розрахований на те, щоб нескінченно замінювати звичайні міграційні процедури.

Державам ЄС радять підготувати шляхи легалізації подальшого перебування українців через національні дозволи на проживання — за умови працевлаштування, підприємницької діяльності, навчання, возз’єднання сім’ї чи інших обставин.

«Місцеві та регіональні лідери закликають Європу надати мільйонам українців визначеність, гідність і справжній вибір між майбуттям у ЄС та безпечним поверненням додому», — зазначають в Європейському комітеті регіонів.

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Важливо, щоб перехід не створював періоду, коли людина вже втратила тимчасовий захист, але ще не отримала нового документа. Комітет також закликає враховувати набуті права, тривалість перебування, сімейні обставини та ступінь інтеграції людини в країні проживання.

Робота, освіта та житло: як ЄС хоче спростити інтеграцію українців

Окрему увагу пропонують приділити українцям, які вже стали частиною європейських громад. Багато людей опанували місцеві мови, влаштувалися на роботу, відкрили підприємства або розпочали навчання, а їхні діти відвідують місцеві школи.

«Багато українців інтегрувалися в місцеві громади: вивчили мови, знайшли роботу, відкрили бізнес або почали навчання, а їхні діти ходять до місцевих шкіл», — зазначають в Європейському комітеті регіонів.

Серед пріоритетів — усунення бар’єрів для працевлаштування, спрощення визнання іноземних дипломів і професійних кваліфікацій, розширення доступу до освіти та професійної підготовки. Не менш важливими залишаються доступність медичної допомоги, соціальних послуг і житла.

Особливу увагу Європейський комітет регіонів пропонує приділити дітям, молоді, людям старшого віку, жінкам, особам з інвалідністю та іншим вразливим групам. Фактично йдеться про зміну підходу від короткострокової допомоги до створення умов, за яких українці зможуть самостійно забезпечувати себе та брати повноцінну участь у житті суспільства.

Повернення українців в Україну: лише добровільно та за безпечних умов

Другий ключовий напрям майбутньої політики ЄС — підтримка добровільного повернення українців. Рішення про повернення має бути усвідомленим, безпечним і враховувати індивідуальну ситуацію кожної родини.

«Повернення має бути добровільним, безпечним і гідним. Воно має враховувати індивідуальні обставини кожної людини та родини», — зазначають в Європейському комітеті регіонів.

Зокрема, необхідно брати до уваги стан здоров’я, наявність житла, можливості працевлаштування, навчання дітей та безпекову ситуацію в конкретному регіоні України. Повернення до відносно безпечного міста та повернення до громади, яка перебуває під обстрілами або окупацією, не можуть розглядатися як однакові обставини, зазначають в Європейському комітеті регіонів.

Чому міста ЄС просять додаткового фінансування для українців

Основне навантаження, пов’язане з прийняттям українців, лягає на місцеві органи влади. Саме муніципалітети забезпечують роботу шкіл, медичних закладів і соціальних служб, допомагають із пошуком житла та працевлаштуванням.

«Місцеві та регіональні влади несуть основне навантаження, надаючи житло, освіту, медичну допомогу та соціальні послуги», — зазначають в Європейському комітеті регіонів.

Комітет закликає Євросоюз і національні уряди забезпечити передбачуване фінансування місцевих громад, а також залучати їхніх представників до ухвалення рішень щодо майбутнього українців. Без цього навіть добре розроблені механізми переходу на нові дозволи можуть зіткнутися з адміністративними проблемами

«Українці — людський міст між Україною та ЄС»: що кажуть у Брюсселі

Антьє Гротеєр наголосила, що люди, які були змушені залишити Україну, потребують чіткого розуміння власних перспектив. Європейські міста та регіони, на її думку, повинні брати безпосередню участь у розробленні майбутніх правил.

Спеціальна представниця Європейської комісії з питань українців у ЄС Ільва Йоганссон запропонувала дивитися на українців не лише як на людей, які потребують допомоги, а й як на партнерів Європейського Союзу.

«Мільйони українців, які сьогодні живуть у Європі, є своєрідним людським мостом між Україною та ЄС», — зазначила Ільва Йоганссон.

На її думку, частина українців згодом повернеться на Батьківщину, інші залишаться за кордоном. Проте обидві групи можуть відігравати важливу роль у відбудові України та її подальшій європейській інтеграції.

Чи доведеться українцям виїхати з ЄС після 2028 року

Дата 4 березня 2028 року — це кінцева дата продовженого механізму тимчасового захисту, а не встановлений термін обов’язкового виїзду українців із ЄС, як зазначає Європейський комітет регіонів. Це не означає, що всі власники статусу автоматично отримають право залишитися в Євросоюзі.

Європейський комітет регіонів є консультативним органом. Його висновки впливають на формування політики, але самі собою не змінюють міграційного законодавства та не створюють нових індивідуальних прав на проживання.

Ухвалений 13 жовтня документ:

не скасовує чинний тимчасовий захист;

не встановлює обов’язкового повернення українців у 2028 році;

не гарантує автоматичного отримання постійної посвідки на проживання;

не запроваджує єдиного нового міграційного статусу для всіх українців.

Його головне завдання — закликати європейські інституції та уряди країн-членів завчасно підготувати механізми переходу до інших законних форм перебування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Фінляндія закликала ЄС повністю заборонити видачу туристичних віз громадянам Росії.

Водночас країни ЄС погодили відкриття двох переговорних кластерів для України та Молдови на шляху до вступу до Європейського Союзу.

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