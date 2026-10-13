Українців в Ірландії виселяють із безоплатного житла: що буде далі

Українські біженці / © ТСН

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В Ірландії різко скорочують витрати на розміщення українців, які перебувають у країні під тимчасовим захистом. Водночас, за словами влади, згортання частини житлової підтримки поки не призвело до зростання безпритульності серед українців.

Про це повідомляє The Journal із посиланням на міністра юстиції Ірландії Джима О'Каллагана.

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Ще 2024 року на проживання українців держава виділила 1,16 млрд євро. 2026 року ця сума скоротилася до 606 млн євро, а на 2027-й планують закласти лише близько 177 млн євро.

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Для порівняння, витрати на розміщення інших людей, які претендують на міжнародний захист, також зменшуються, але значно повільніше — з 1,27 млрд євро 2025 року до трохи менш як 1 млрд 2027-го.

За словами О'Каллагана, скорочення стало результатом реформ у системі міжнародного захисту.

«Зменшення витрат було досягнуто завдяки непростим реформам, які ми запровадили, однак вони проводилися чутливо та методично. І я радий сказати, що це не призвело до того, чого деякі люди побоювалися — до безпритульності серед українців», — заявив міністр.

Молодший міністр із питань міграції Колум Брофі також стверджує, що зміни не спричинили суттєвих труднощів для української громади. Він назвав українців добре інтегрованими в Ірландії та повідомив, що наступного року влада планує запустити програми підтримки для тих, хто захоче повернутися до України.

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Безоплатне житло поступово згортатимуть

За даними Євростату, станом на кінець серпня в Ірландії за програмою тимчасового захисту перебували понад 120 тисяч українців.

Цього року уряд розпочав реформу, яка передбачає поступове припинення безоплатного розміщення частини біженців.

Крім того, наприкінці березня 2027 року в Ірландії мають повністю припинити виплати за програмою Accommodation Recognition Payment — допомогу приватним домогосподарствам, які надають житло українцям.

Наразі завдяки цій програмі дах над головою мають близько 40 тисяч українських біженців.

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Українці за кордоном — останні новини

Раніше ми розповідали, що Суд ЄС зобов’язав Нідерланди розглянути близько 140 тис. заяв на притулок, поданих українцями. Раніше їх фактично «заморожували», оскільки біженці вже мали права за програмою тимчасового захисту. Тепер частині українців може знадобитися проходити окрему й складнішу процедуру отримання притулку.

Також ми пояснювали, які військові обов’язки можуть мати українці за кордоном. У Польщі та Німеччині призов до армії пов’язаний із громадянством, тому українці з тимчасовим захистом чи посвідкою на проживання автоматично під мобілізацію не підпадають. У Швеції іноземних резидентів можуть залучати до системи загальної оборони, а у США для окремих категорій іноземців діє обов’язкова військова реєстрація через Selective Service.

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