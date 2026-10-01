До 1800 євро на місяць, але є нюанс: українка відверто розповіла про виплати біженцям у Норвегії

Норвегія / © Pexels

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Українка на імʼя Катя Станіславська розповіла, яку фінансову підтримку отримують біженці в Норвегії у 2026 році.

Жінка, яка живе за полярним колом понад три роки, поділилася своїм досвідом на сторінці в TikTok (staaanikkk).

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Скільки отримують біженці в Норвегії

«Які виплати надає Норвегія у 2026 році на одну дорослу людину? Це 760 євро, з урахуванням того, що за житло і за електроенергію ви самостійно сплачувати не будете, це за вас буде робити комуна», — почала жінка.

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А на одну дитину дають 400-450 євро на місяць.

«Коли ви будете відвідувати курси норвезької мови, ви будете отримувати десь 1800 євро, але тоді ви за житло будете сплачувати самостійно», — наголосила українка.

Втім, якщо коштів не вистачатиме, є спеціальні організації, до яких можна звернутися з цього приводу.

«Чи вистачає взагалі цих грошей для покриття свого базового життя в Норвегії? Так, їх вистачає, і вистачає з головою. Щоб купити продукти, ті, які вам хочеться, купити собі одяг, заплатити за транспорт і пару разів в місяць вийти кудись розважити себе, свою дитину, поповнити мобільний рахунок, заплатити за інтернет. Тобто вам цієї суми буде вистачати», — зазначила авторка відео.

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А на більш дорогі покупки потрібно старатися заощаджувати або шукати інші шляхи заробітку.

«Але якщо ваша ціль просто приїхати з України, просто пересидіти війну в Норвегії і ви не хочете легалізуватися в цій країні, ви не маєте бажання тут працювати чи не можете з якихось причин, цих виплат для того, щоб закритивати свою базу в Норвегії, вам вистачить з головою», — вважає жінка.

Раніше ми писали про українку, яка втекла від світу й живе за Полярним колом. Дівчина насолоджується природою якомога далі від цивілізації та метушні. Дівчина стверджує, що знайшла внутрішню рівновагу та спокій. У своєму блозі вона ділиться враженнями від життя без метушні великих міст. В одному зі своїх відео мандрівниця показала життя у норвезькому хіте — традиційному будиночку, розташованому біля узбережжя.

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