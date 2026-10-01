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Принцеса Софія блиснула стильним діловим образом на відкритті парламенту
Шведська принцеса Софія продемонструвала неймовірно стильне і водночас елегантне вбрання на відкритті парламенту у Стокгольмі.
Софія відвідала урочистий захід зі своїм чоловіком принцом Карлом Філіппом та іншими членами шведської королівської родини.
Мати чотирьох дітей обрала для виходу жакет з баскою з крепу від Mrselfportrait і чорну спідницю довжини міді, трохи розкльошені внизу. Вона доповнила образ лакованими туфлями Gianvito Rossi та крокодилячим прямокутним клатчем від Toteme. Образ принцеси доповнювала підвіска зі знаками зодіаків її чотирьох дітей від бренду Engelbert 1920 у вухах сережки, а на зап'ясті кілька браслетів.
Принц Карл Філіп також мав чудовий вигляд у темно-синьому костюмі, білій сорочці та синій краватці в цятку та смужку.
На цьому заході з'явилася і сестра Карла Філіпа – принцеса Мадлен. Вона обрала жакет з вирізом-човником і білими манжетами та спідницю довжини до колін, доповнивши лук класичною пов'язкою на голову та лаконічною сумкою на короткій ручці.