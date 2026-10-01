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- Шоу-бізнес
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Ромео Бекхем з мереживом на обличчі взяв участь у сміливій фотосесії
Хлопець продовжує активно розвивати свою кар’єру у світі моди.
23-річний Ромео Бекхем став героєм нової фотосесії для журналу Double Vision. Син Девіда та Вікторії Бекхемів з’явився на сторінках вересневого випуску видання.
Знімання провели знамениті фотографи Luigi & Iango, відомі своїми роботами зі світовими зірками та моделями. На нових кадрах Ромео демонструє різні образи, позуючи в косусі та шкіряних штанах, лаковому плащі та спальних шортах, а також з оголеним торсом, хизуючись своїми татуюваннями.
(перегортайте фото праворуч)
На одній зі світлин він був зазнімкований у худі та з мереживом на обличчі.
Перед об’єктивом він постає вже не лише як син однієї з найвідоміших пар Великої Британії, а й як самостійний герой модної індустрії.
Останніми роками Ромео дедалі частіше з’являється у модних проєктах. 2026 року він дебютував на червоній доріжці Met Gala, а також виходив на подіум у межах Тижня моди в Парижі та Лондоні.
Нагадаємо, раніше Ромео Бекхем знявся у рекламі відомого бренду. Він став обличчям осінньої рекламної кампанії Tommy Hilfiger.