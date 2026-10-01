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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
185
Час на прочитання
1 хв

Ромео Бекхем з мереживом на обличчі взяв участь у сміливій фотосесії

Хлопець продовжує активно розвивати свою кар’єру у світі моди.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Ромео Бекхем

Ромео Бекхем / © Instagram Ромео Бекхема

23-річний Ромео Бекхем став героєм нової фотосесії для журналу Double Vision. Син Девіда та Вікторії Бекхемів з’явився на сторінках вересневого випуску видання.

Знімання провели знамениті фотографи Luigi & Iango, відомі своїми роботами зі світовими зірками та моделями. На нових кадрах Ромео демонструє різні образи, позуючи в косусі та шкіряних штанах, лаковому плащі та спальних шортах, а також з оголеним торсом, хизуючись своїми татуюваннями.

(перегортайте фото праворуч)

На одній зі світлин він був зазнімкований у худі та з мереживом на обличчі.

Ромео Бекхем / © Instagram Ромео Бекхема

Ромео Бекхем / © Instagram Ромео Бекхема

Ромео Бекхем / © Instagram Ромео Бекхема

Ромео Бекхем / © Instagram Ромео Бекхема

Ромео Бекхем / © Instagram Ромео Бекхема

Ромео Бекхем / © Instagram Ромео Бекхема

Перед об’єктивом він постає вже не лише як син однієї з найвідоміших пар Великої Британії, а й як самостійний герой модної індустрії.

Останніми роками Ромео дедалі частіше з’являється у модних проєктах. 2026 року він дебютував на червоній доріжці Met Gala, а також виходив на подіум у межах Тижня моди в Парижі та Лондоні.

Нагадаємо, раніше Ромео Бекхем знявся у рекламі відомого бренду. Він став обличчям осінньої рекламної кампанії Tommy Hilfiger.

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