Ромео Бекхем з мереживом на обличчі взяв участь у сміливій фотосесії

Ромео Бекхем / © Instagram Ромео Бекхема

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23-річний Ромео Бекхем став героєм нової фотосесії для журналу Double Vision. Син Девіда та Вікторії Бекхемів з’явився на сторінках вересневого випуску видання.

Знімання провели знамениті фотографи Luigi & Iango, відомі своїми роботами зі світовими зірками та моделями. На нових кадрах Ромео демонструє різні образи, позуючи в косусі та шкіряних штанах, лаковому плащі та спальних шортах, а також з оголеним торсом, хизуючись своїми татуюваннями.

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На одній зі світлин він був зазнімкований у худі та з мереживом на обличчі.

Ромео Бекхем / © Instagram Ромео Бекхема

Ромео Бекхем / © Instagram Ромео Бекхема

Ромео Бекхем / © Instagram Ромео Бекхема

Перед об’єктивом він постає вже не лише як син однієї з найвідоміших пар Великої Британії, а й як самостійний герой модної індустрії.

Останніми роками Ромео дедалі частіше з’являється у модних проєктах. 2026 року він дебютував на червоній доріжці Met Gala, а також виходив на подіум у межах Тижня моди в Парижі та Лондоні.

Нагадаємо, раніше Ромео Бекхем знявся у рекламі відомого бренду. Він став обличчям осінньої рекламної кампанії Tommy Hilfiger.

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