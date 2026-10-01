Ромео Бекхэм с кружевом на лице снялся в смелой фотосессии

Ромео Бекхэм / © Instagram Ромео Бекхэма

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23-летний Ромео Бекхэм стал героем новой фотосессии для журнала Double Vision. Сын Дэвида и Виктории Бекхэм появился на страницах сентябрьского выпуска издания.

Съемку провели знаменитые фотографы Luigi & Iango, известные своими работами с мировыми звездами и моделями. На новых кадрах Ромео демонстрирует разные образы, позируя в косухе и кожаных брюках, лаковых плаще и спальных шортах, а также с голым торсом, хвастаясь своими татуировками.

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На одном из фото он был запечатлен в худи и с кружевом на лице.

Ромео Бекхэм / © Instagram Ромео Бекхэма

Ромео Бекхэм / © Instagram Ромео Бекхэма

Ромео Бекхэм / © Instagram Ромео Бекхэма

Перед объективом он предстает уже не только как сын одной из самых известных пар Великобритании, но и как самостоятельный герой фэшн-индустрии.

В последние годы Ромео все активнее появляется в модных проектах. В 2026 году он дебютировал на красной дорожке Met Gala, а также выходил на подиум в рамках Недели моды в Париже и Лондоне.

Ранее, напомним, Ромео Бекхэм снялся в рекламе известного бренда. Он стал лицом осенней промокампании Tommy Hilfiger.

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