- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 174
- Время на прочтение
- 1 мин
Ромео Бекхэм с кружевом на лице снялся в смелой фотосессии
Парень продолжает активно развивать свою карьеру в фэшн-бизнесе.
23-летний Ромео Бекхэм стал героем новой фотосессии для журнала Double Vision. Сын Дэвида и Виктории Бекхэм появился на страницах сентябрьского выпуска издания.
Съемку провели знаменитые фотографы Luigi & Iango, известные своими работами с мировыми звездами и моделями. На новых кадрах Ромео демонстрирует разные образы, позируя в косухе и кожаных брюках, лаковых плаще и спальных шортах, а также с голым торсом, хвастаясь своими татуировками.
(листайте фото вправо)
На одном из фото он был запечатлен в худи и с кружевом на лице.
Перед объективом он предстает уже не только как сын одной из самых известных пар Великобритании, но и как самостоятельный герой фэшн-индустрии.
В последние годы Ромео все активнее появляется в модных проектах. В 2026 году он дебютировал на красной дорожке Met Gala, а также выходил на подиум в рамках Недели моды в Париже и Лондоне.
Ранее, напомним, Ромео Бекхэм снялся в рекламе известного бренда. Он стал лицом осенней промокампании Tommy Hilfiger.