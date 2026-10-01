Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 2 жовтня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 2 октября?

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Луна рассказывает

День усиления интеллектуальных и умственных способностей, когда жизненная мудрость откроется даже самым недалеким людям — очень важно воспользоваться этим качеством.

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Луна рекомендует

День, когда решение профессиональных вопросов можно отодвинуть в сторону, предпочтя им вопросы хозяйственные — дальнейшее пренебрежение ими может привести к бытовому коллапсу. Мы получим прекрасный шанс попробовать свои силы в педагогике, передав знания и опыт тем, кто только начинает свой путь в профессии, — обязательно нужно им воспользоваться.

Луна предостерегает

Нельзя принимать важные решения — как профессионального, так и житейского свойства, зато можно тщательно — до мельчайших деталей — их продумывать, чтобы впоследствии не ошибиться. Также это не самое подходящее время для решения глобальных задач — сейчас лучше заняться мелкими и, возможно, не лучшими делами, которые, тем не менее, обязательно нужно сделать на отлично.

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