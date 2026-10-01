В темно-красном платье: королева Рания с семьей побывала на свадьбе

Королева Рания и король Абдалла II / © Instagram королевы Рании

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После поездки в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН королевская семья несколько дней назад вернулась в Иорданию и постепенно возобновила свою деятельность.

Поэтому неудивительно было увидеть их на этом торжестве, ведь помимо короля Абдаллы II и королевы Рании на свадьбе присутствовал их младший сын — принц Хашим.

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Королева Рания и король Абдалла II / © Instagram королевы Рании

«Сегодня во дворце Захран вместе с Его Величеством на свадебной церемонии принцессы Сары бинт Фейсал бин Аль-Хусейн и господина Али Мурабета ас-Саввафа. Поздравляю счастливую пару и желаю им всего самого доброго!», — написала в подписи под фото королева Рания.

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Королева Рания и король Абдалла II с женихом и невестой / © Instagram королевы Рании

Рания надела темно-красное платье миди из крепа с драпировкой от Roksandailincic, красный клатч Giorgio Armani и обула туфли-лодочки Jennifer Сhamandi из бордовой замши и кожи змеи. Образ она дополнила серьгами с камнями, браслетом Pandora на запястье, украшенным центральным V-образным элементом, декорированным сверкающими кубическими циркониями, и выразительным макияжем на лице, а волосы собрала в прическу.

Королева Рания, король Абдалла II и их сын Хашим / © Instagram королевы Рании

Невеста принцесса Сара выбрала классическое и романтичное свадебное платье с облегающим лифом, округлым вырезом и короткими рукавами, выполненное из тюля и полностью покрытое мелкими объемными цветочными аппликациями. Сдержанные серьги и букет белых цветов завершили элегантный свадебный образ.

Королева Рания и принц Хашим / © Instagram королевы Рании

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