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Куриный кекс: рецепт сочного мясного блюда
Нежный, сочный и с аппетитной сырной корочкой — куриный кекс может стать отличной альтернативой привычным котлетам.
Если хочется приготовить на ужин что-нибудь сытное, но не тратить много времени на кухне, фудблогер Ольга Рябенко рассказала о простом рецепте, который легко повторить дома. Куриное мясо, сыр, яйца и несколько простых ингредиентов превращаются в ароматную запеканку, которую удобно нарезать порционными кусочками и подавать как самостоятельное блюдо или дополнение к гарниру.
Ингредиенты
- филе куриного бедра
- 500 г
- яйца
- 2 шт.
- твердый сыр
- 180 г
- майонез
- 1 ст. л
- сметана
- 1–2 ст. л
- мука
- 2 ст. л
- копченая паприка
- 1 ч. л
- сушеный чеснок
- 1 ч. л
- овощная приправа
- 1 ч. л
- зеленый лук
- 4 пера
- соль
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- перец
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Приготовление
Куриное филе нарежьте небольшими кубиками.
Добавьте яйца, соль, перец, копченую паприку, сушеный чеснок и овощную приправу.
Затем добавьте сметану, майонез, натертый твёрдый сыр и мелко нарезанный зелёный лук.
Тщательно перемешайте массу.
Форму для запекания смажьте небольшим количеством растительного или сливочного масла и переложите в неё куриную смесь.
Выпекайте примерно 40 минут при 180 °C, пока сверху не образуется румяная корочка.
Готовому кексу дайте немного остыть, после чего нарежьте порционными кусочками и подавайте.
Этот куриный кекс — именно тот рецепт, который легко станет любимым блюдом в семье: минимум подготовки, простые ингредиенты и максимум сочности.