ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
22
Время на прочтение
1 мин

Куриный кекс: рецепт сочного мясного блюда

Нежный, сочный и с аппетитной сырной корочкой — куриный кекс может стать отличной альтернативой привычным котлетам.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
220 ккал
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Куриный кекс instagram.com/olga_riabenko

Куриный кекс instagram.com/olga_riabenko / © Instagram

Если хочется приготовить на ужин что-нибудь сытное, но не тратить много времени на кухне, фудблогер Ольга Рябенко рассказала о простом рецепте, который легко повторить дома. Куриное мясо, сыр, яйца и несколько простых ингредиентов превращаются в ароматную запеканку, которую удобно нарезать порционными кусочками и подавать как самостоятельное блюдо или дополнение к гарниру.

Ингредиенты

филе куриного бедра
500 г
яйца
2 шт.
твердый сыр
180 г
майонез
1 ст. л
сметана
1–2 ст. л
мука
2 ст. л
копченая паприка
1 ч. л
сушеный чеснок
1 ч. л
овощная приправа
1 ч. л
зеленый лук
4 пера
соль
перец
Куриный кекс instagram.com/olga_riabenko / © Instagram

Куриный кекс instagram.com/olga_riabenko / © Instagram

Приготовление

  1. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками.

  2. Добавьте яйца, соль, перец, копченую паприку, сушеный чеснок и овощную приправу.

  3. Затем добавьте сметану, майонез, натертый твёрдый сыр и мелко нарезанный зелёный лук.

  4. Тщательно перемешайте массу.

  5. Форму для запекания смажьте небольшим количеством растительного или сливочного масла и переложите в неё куриную смесь.

  6. Выпекайте примерно 40 минут при 180 °C, пока сверху не образуется румяная корочка.

  7. Готовому кексу дайте немного остыть, после чего нарежьте порционными кусочками и подавайте.

Куриный кекс instagram.com/olga_riabenko / © Instagram

Куриный кекс instagram.com/olga_riabenko / © Instagram

Куриный кекс instagram.com/olga_riabenko / © Instagram

Куриный кекс instagram.com/olga_riabenko / © Instagram

Куриный кекс instagram.com/olga_riabenko / © Instagram

Куриный кекс instagram.com/olga_riabenko / © Instagram

Этот куриный кекс — именно тот рецепт, который легко станет любимым блюдом в семье: минимум подготовки, простые ингредиенты и максимум сочности.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie