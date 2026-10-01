Куриный кекс: рецепт сочного мясного блюда

Куриный кекс instagram.com/olga_riabenko / © Instagram

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Если хочется приготовить на ужин что-нибудь сытное, но не тратить много времени на кухне, фудблогер Ольга Рябенко рассказала о простом рецепте, который легко повторить дома. Куриное мясо, сыр, яйца и несколько простых ингредиентов превращаются в ароматную запеканку, которую удобно нарезать порционными кусочками и подавать как самостоятельное блюдо или дополнение к гарниру.

Ингредиенты филе куриного бедра 500 г яйца 2 шт. твердый сыр 180 г майонез 1 ст. л сметана 1–2 ст. л мука 2 ст. л копченая паприка 1 ч. л сушеный чеснок 1 ч. л овощная приправа 1 ч. л зеленый лук 4 пера соль перец

Куриный кекс instagram.com/olga_riabenko / © Instagram

Приготовление

Куриное филе нарежьте небольшими кубиками. Добавьте яйца, соль, перец, копченую паприку, сушеный чеснок и овощную приправу. Затем добавьте сметану, майонез, натертый твёрдый сыр и мелко нарезанный зелёный лук. Тщательно перемешайте массу. Форму для запекания смажьте небольшим количеством растительного или сливочного масла и переложите в неё куриную смесь. Выпекайте примерно 40 минут при 180 °C, пока сверху не образуется румяная корочка. Готовому кексу дайте немного остыть, после чего нарежьте порционными кусочками и подавайте.

Куриный кекс instagram.com/olga_riabenko / © Instagram

Куриный кекс instagram.com/olga_riabenko / © Instagram

Куриный кекс instagram.com/olga_riabenko / © Instagram

Этот куриный кекс — именно тот рецепт, который легко станет любимым блюдом в семье: минимум подготовки, простые ингредиенты и максимум сочности.

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