Что приготовить из тыквы на завтрак: три простых рецепта за считанные минуты

Тыква. / © unsplash.com

Реклама

Тыква — не только основа для супа или запеченных блюд. Из него можно приготовить вкусный завтрак буквально за несколько минут. А главное — для этого не нужны сложные ингредиенты.

ТСН.ua подготовил три простых идеи для завтрака.

Реклама

Тыквенные оладьи

Ингредиенты:

Реклама

300 г тыквы;

1 яйцо;

3–4 ст. л. муки;

1–2 ст. л. сахара;

щепотка соли;

½ ч. л. разрыхлителя;

щепотка корицы;

масло для жарки.

Приготовление

Тыкву натрите на мелкой терке, а затем лишнюю жидкость немного отожмите. Добавьте яйцо, сахар, соль, корицу, муку и разрыхлитель. Перемешайте до густого теста. Выложите массу ложкой на разогретую сковороду и жарьте оладьи на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать можно со сметаной, йогуртом, медом или вареньем.

Сырники с тыквой

Ингредиенты:

250 г кисломолочного творога;

150 г тыквенного пюре;

1 яйцо;

2–3 ст. л. муки;

1–2 ст. л. сахара;

щепотка соли;

ваниль — по желанию;

масло для жарки.

Приготовление

Тыкву нарежьте кусочками и запеките до мягкости. Затем размять его в состояние пюре. Смешайте сыр, тыквенное пюре, яйцо, сахар и щепотку соли. Добавить муку и замесить мягкую массу. Сформируйте небольшие творожники, обваляйте их в муке и обжарьте на умеренном огне с двух сторон.

Овсянка с тыквой

Ингредиенты:

Реклама

50 г овсяных хлопьев;

150 г тыквенного пюре;

200 мл молока или растительного напитка;

1 ч. л. меда;

щепотка корицы;

орехи или семена — по вкусу.

Приготовление

В кастрюлю налейте молоко, добавьте овсяные хлопья и тыквенное пюре. Варите на небольшом огне, помешивая примерно 5–7 мин. Добавьте корицу и мед.

Напомним, мы делились рецептом яблочных оладий без кефира и молока.

Новости партнеров

Новости партнеров