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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
99
Время на прочтение
2 мин

Что приготовить из тыквы на завтрак: три простых рецепта за считанные минуты

Оладьи, сырники или теплая овсянка — три простых варианта, чтобы начать день вкусно и использовать сезонный урожай.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Тыква.

Тыква. / © unsplash.com

Тыква — не только основа для супа или запеченных блюд. Из него можно приготовить вкусный завтрак буквально за несколько минут. А главное — для этого не нужны сложные ингредиенты.

ТСН.ua подготовил три простых идеи для завтрака.

Тыквенные оладьи

Ингредиенты:

  • 300 г тыквы;

  • 1 яйцо;

  • 3–4 ст. л. муки;

  • 1–2 ст. л. сахара;

  • щепотка соли;

  • ½ ч. л. разрыхлителя;

  • щепотка корицы;

  • масло для жарки.

Приготовление

  1. Тыкву натрите на мелкой терке, а затем лишнюю жидкость немного отожмите.

  2. Добавьте яйцо, сахар, соль, корицу, муку и разрыхлитель. Перемешайте до густого теста.

  3. Выложите массу ложкой на разогретую сковороду и жарьте оладьи на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.

  4. Подавать можно со сметаной, йогуртом, медом или вареньем.

Сырники с тыквой

Ингредиенты:

  • 250 г кисломолочного творога;

  • 150 г тыквенного пюре;

  • 1 яйцо;

  • 2–3 ст. л. муки;

  • 1–2 ст. л. сахара;

  • щепотка соли;

  • ваниль — по желанию;

  • масло для жарки.

Приготовление

  1. Тыкву нарежьте кусочками и запеките до мягкости. Затем размять его в состояние пюре.

  2. Смешайте сыр, тыквенное пюре, яйцо, сахар и щепотку соли. Добавить муку и замесить мягкую массу.

  3. Сформируйте небольшие творожники, обваляйте их в муке и обжарьте на умеренном огне с двух сторон.

Овсянка с тыквой

Ингредиенты:

  • 50 г овсяных хлопьев;

  • 150 г тыквенного пюре;

  • 200 мл молока или растительного напитка;

  • 1 ч. л. меда;

  • щепотка корицы;

  • орехи или семена — по вкусу.

Приготовление

  1. В кастрюлю налейте молоко, добавьте овсяные хлопья и тыквенное пюре.

  2. Варите на небольшом огне, помешивая примерно 5–7 мин. Добавьте корицу и мед.

Напомним, мы делились рецептом яблочных оладий без кефира и молока.

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