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Что приготовить из тыквы на завтрак: три простых рецепта за считанные минуты
Оладьи, сырники или теплая овсянка — три простых варианта, чтобы начать день вкусно и использовать сезонный урожай.
Тыква — не только основа для супа или запеченных блюд. Из него можно приготовить вкусный завтрак буквально за несколько минут. А главное — для этого не нужны сложные ингредиенты.
ТСН.ua подготовил три простых идеи для завтрака.
Тыквенные оладьи
Ингредиенты:
300 г тыквы;
1 яйцо;
3–4 ст. л. муки;
1–2 ст. л. сахара;
щепотка соли;
½ ч. л. разрыхлителя;
щепотка корицы;
масло для жарки.
Приготовление
Тыкву натрите на мелкой терке, а затем лишнюю жидкость немного отожмите.
Добавьте яйцо, сахар, соль, корицу, муку и разрыхлитель. Перемешайте до густого теста.
Выложите массу ложкой на разогретую сковороду и жарьте оладьи на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.
Подавать можно со сметаной, йогуртом, медом или вареньем.
Сырники с тыквой
Ингредиенты:
250 г кисломолочного творога;
150 г тыквенного пюре;
1 яйцо;
2–3 ст. л. муки;
1–2 ст. л. сахара;
щепотка соли;
ваниль — по желанию;
масло для жарки.
Приготовление
Тыкву нарежьте кусочками и запеките до мягкости. Затем размять его в состояние пюре.
Смешайте сыр, тыквенное пюре, яйцо, сахар и щепотку соли. Добавить муку и замесить мягкую массу.
Сформируйте небольшие творожники, обваляйте их в муке и обжарьте на умеренном огне с двух сторон.
Овсянка с тыквой
Ингредиенты:
50 г овсяных хлопьев;
150 г тыквенного пюре;
200 мл молока или растительного напитка;
1 ч. л. меда;
щепотка корицы;
орехи или семена — по вкусу.
Приготовление
В кастрюлю налейте молоко, добавьте овсяные хлопья и тыквенное пюре.
Варите на небольшом огне, помешивая примерно 5–7 мин. Добавьте корицу и мед.
Напомним, мы делились рецептом яблочных оладий без кефира и молока.