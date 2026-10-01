Астролог назвал знаки Зодиака, ю которым не стоит заводить кошек

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Чаще всего это объясняется симпатией, которую они у нас вызывают, но не стоит списывать со счетов и соображения удобства: эти животные легко — во всяком случае, нам так кажется — переносят одиночество и не нуждаются в ежедневных прогулках, тем не менее, среди нас есть и те, кому их компания не подходит.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым не стоит заводить кошек.

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Скорпион

Скорпионы по мощности и мистичности своей энергетики подобны кошкам, и именно поэтому им сложно ужиться вместе. Они постоянно меряются друг с другом силой своего влияния на окружающий мир и живущих в нем людей, что мешает мирному сосуществованию. При этом представители знака могут не понимать, что их не устраивает в таком соседстве, но дискомфорт ощущают постоянно.

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Дева

Девы –главные в зодиакальном круге аккуратисты и блюстители чистоты, их бесит все, что может навредить идеальному порядку в доме. И кошки, несмотря на то, что являются самыми чистоплотными животными, для них в этом смысле не исключение. Представителям знака кажется, что они постоянно видят на мебели шерстинки, что решительно выводит их из себя — вряд ли им стоит перегружать нервную систему таким образом.

Рыбы

Рыб бесит умение кошек ластиться к членам семьи — особенно это касается мужчин — и их стремление устроиться рядом с ними на диване или на коленях. Такое поведение животных вызывает у представительниц знака ревность, которую они не в состоянии скрыть, поэтому астрологи советуют им, выбирать в качестве домашних животных кого-то более покойного и индифферентного — например, аквариумных рыбок.

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