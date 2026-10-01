- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 1553
- Время на прочтение
- 1 мин
Удары по украинским городам и новые заявления Трампа: главные новости ночи 1 октября 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 1 октября 2026 года:
Одесса под ударом РФ: повреждена инфраструктура, последствия уточняют Читать далее –>
Киев под атакой: в двух районах вспыхнули пожары, есть падение обломков Читать далее –>
Трамп снова обвинил Украину в проблемах с дизелем: что сказал об ударах по НПЗ РФ Читать далее –>
Маск возвращается в команду Трампа: в Пентагоне ему поручили проект о войнах будущего Читать далее –>
Трамп заявил о полном контроле США над Ормузским проливом: что осталось Ирану Читать далее –>
Связанные темы
Комментарии
Сортировать: