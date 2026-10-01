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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1553
Время на прочтение
1 мин

Удары по украинским городам и новые заявления Трампа: главные новости ночи 1 октября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 1 октября 2026 года:

  • Одесса под ударом РФ: повреждена инфраструктура, последствия уточняют Читать далее –>

  • Киев под атакой: в двух районах вспыхнули пожары, есть падение обломков Читать далее –>

  • Трамп снова обвинил Украину в проблемах с дизелем: что сказал об ударах по НПЗ РФ Читать далее –>

  • Маск возвращается в команду Трампа: в Пентагоне ему поручили проект о войнах будущего Читать далее –>

  • Трамп заявил о полном контроле США над Ормузским проливом: что осталось Ирану Читать далее –>

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