Удары по украинским городам и новые заявления Трампа: главные новости ночи 1 октября 2026 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 1 октября 2026 года:

Одесса под ударом РФ: повреждена инфраструктура, последствия уточняют Читать далее –>

Киев под атакой: в двух районах вспыхнули пожары, есть падение обломков Читать далее –>

Трамп снова обвинил Украину в проблемах с дизелем: что сказал об ударах по НПЗ РФ Читать далее –>

Маск возвращается в команду Трампа: в Пентагоне ему поручили проект о войнах будущего Читать далее –>