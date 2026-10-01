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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1898
Час на прочитання
1 хв

Удари по українських містах та нові заяви Трампа: головні новини ночі 1 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 1 жовтня 2026 року:

  • Одеса під ударом РФ: пошкоджено інфраструктуру, наслідки уточнюють Читати далі –>

  • Київ під атакою: у двох районах спалахнули пожежі, є падіння уламків Читати далі –>

  • Трамп знову звинуватив Україну в проблемах із дизелем: що сказав про удари по НПЗ РФ Читати далі –>

  • Маск повертається до команди Трампа: у Пентагоні йому доручили проєкт про війни майбутнього Читати далі –>

  • Трамп заявив про повний контроль США над Ормузькою протокою: що залишилося Ірану Читати далі –>

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