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- Категорія
- Війна
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Удари по українських містах та нові заяви Трампа: головні новини ночі 1 жовтня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 1 жовтня 2026 року:
Одеса під ударом РФ: пошкоджено інфраструктуру, наслідки уточнюють Читати далі –>
Київ під атакою: у двох районах спалахнули пожежі, є падіння уламків Читати далі –>
Трамп знову звинуватив Україну в проблемах із дизелем: що сказав про удари по НПЗ РФ Читати далі –>
Маск повертається до команди Трампа: у Пентагоні йому доручили проєкт про війни майбутнього Читати далі –>
Трамп заявив про повний контроль США над Ормузькою протокою: що залишилося Ірану Читати далі –>
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