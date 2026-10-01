Удари по українських містах та нові заяви Трампа: головні новини ночі 1 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 1 жовтня 2026 року:

Одеса під ударом РФ: пошкоджено інфраструктуру, наслідки уточнюють Читати далі –>

Київ під атакою: у двох районах спалахнули пожежі, є падіння уламків Читати далі –>

Трамп знову звинуватив Україну в проблемах із дизелем: що сказав про удари по НПЗ РФ Читати далі –>

Маск повертається до команди Трампа: у Пентагоні йому доручили проєкт про війни майбутнього Читати далі –>