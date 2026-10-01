Життя почне змінюватися просто на очах: кому з китайських знаків пощастить 1 жовтня

Китайський гороскоп / © pexels.com

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Чотири знаки китайського зодіаку можуть відчути позитивні зміни вже 1 жовтня 2026 року. За китайською астрологією, цей четвер стане Днем закриття Земляної Мавпи — періодом, який пов’язують із завершенням минулого та можливістю нарешті сповільнитися.

Про це повідомило видання Yourtango.

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Енергія дня не сприяє різким стартам, новим проєктам чи гонитві за пригодами. Натомість радять перепочити, відпустити те, що вже не потребує контролю, і дозволити подіям розвиватися своїм ходом. Особливо відчутним це може стати для чотирьох знаків китайського зодіаку.

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Мавпа

Для Мавп настає момент довгоочікуваного полегшення. Значна частина складної роботи вже виконана, тому постійно щось виправляти, перевіряти або намагатися пришвидшити результат більше не потрібно.

Тепер залишається дочекатися плодів докладених зусиль. Це може стосуватися грошей, роботи або іншої мети, до якої Мавпи наполегливо йшли останнім часом. 1 жовтня їм радять не форсувати події — бажаний результат може виявитися ближчим, ніж здається.

Щур

Щури звикли самостійно шукати вихід навіть із непростих ситуацій, однак цього разу допомога може прийти від іншої людини.

Розмова з другом або колегою здатна несподівано дати відповідь на питання, яке давно здавалося нерозв’язним. Для Щурів це стане нагадуванням: не всі проблеми потрібно тягнути на собі, а прохання про підтримку іноді значно полегшує життя.

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Дракон

Драконам 1 жовтня може відкритися правда про людину, поведінка якої останнім часом викликала сумніви. Те, що довго залишалося незрозумілим у дружбі чи спілкуванні, нарешті стане очевиднішим.

Отримана інформація здатна змінити ставлення Драконів до ситуації. Замість того щоб домагатися пояснень або продовжувати хвилюватися, вони можуть вирішити просто відпустити цю історію.

Змія

Для Змій головною зміною стане повернення натхнення. Після періоду творчого застою або нестачі нових думок може несподівано з’явитися перспективна ідея.

Причому осяяння прийде саме тоді, коли Змії перестануть змушувати себе щось вигадувати. Прогулянка, відпочинок і можливість побути в моменті допоможуть повернути звичний ритм, а разом із ним — упевненість у власних силах.

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Нагадаємо, жовтень 2026 року, за прогнозом астрологів, розпочнеться з періоду ясності та прозріння. Цей місяць може допомогти по-новому поглянути на ситуації, позбутися зайвих ілюзій, визначитися з пріоритетами та відмовитися від того, що більше не працює.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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