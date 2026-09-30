Жовтень почнеться з позитиву: три знаки зодіаку залишать проблеми у вересні

Гороскоп на 1 жовтня / © Credits

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Жовтень від самого початку може принести приємні зміни представникам трьох знаків зодіаку. За астрологічними прогнозами 1 жовтня Діви, Скорпіони та Козороги відчують приплив оптимізму та зможуть залишити частину минулих труднощів позаду.

Про це повідомило видання Yourtango.

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Цього дня Сонце в Терезах утворить тригон із Місяцем у Близнятах. В астрології таке поєднання пов’язують із легкістю, позитивним настроєм і сприятливими можливостями. Для трьох знаків цей транзит може символізувати вдалий початок нового місяця.

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Діва

Вересень міг виявитися для Дів доволі насиченим і непростим. Попри отриманий досвід і нові перспективи представникам знака доводилося долати чимало труднощів. Однак уже 1 жовтня ситуація, за прогнозом, почне змінюватися.

Діви можуть отримати знак або зіткнутися з подією, яка допоможе зрозуміти, що складний період залишається позаду. Оптимістичний настрій також дозволить їм зосередитися на майбутньому та почати будувати плани, які принесуть більше радості.

Скорпіон

Для Скорпіонів початок жовтня може стати своєрідним підтвердженням того, що попереду є на що чекати. Якщо протягом вересня вони часто концентрувалися на негативних моментах, тепер з’явиться можливість змінити цей настрій.

Позитивні зміни представники знака можуть помітити не лише у власному житті. Схожий оптимізм відчуватиметься і серед людей поруч, а взаємодія з ними здатна дати поштовх чомусь новому та перспективному.

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Козоріг

Козороги готові перегорнути сторінку вересня і залишити пов’язані з ним переживання в минулому. Попередній місяць приніс їм певні уроки, однак тепер представники знака прагнутимуть нового старту.

Астрологічна атмосфера 1 жовтня може додати Козорогам упевненості та надії. Головним завданням стане зберегти цей позитивний настрій і перенести його на наступні тижні, не повертаючись подумки до старих проблем.

Нагадаємо, жовтень 2026 року, за прогнозом астрологів, розпочнеться з періоду ясності та прозріння. Цей місяць може допомогти по-новому поглянути на ситуації, позбутися зайвих ілюзій, визначитися з пріоритетами та відмовитися від того, що більше не працює.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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