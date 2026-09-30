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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Опинився у реанімації замість ВЛК: через катування чоловіка на Черкащині звільнили керівника ТЦК

Чоловік їхав на ВЛК, а опинився в реанімації з розірваною легенею: омбудсмен Дмитро Лубінець розповів про катування у ТЦК на Черкащині.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Лубінець розповів про шокуючий випадок свавілля у Звенигородському ТЦК

Лубінець розповів про шокувальний випадок свавілля у Звенигородському ТЦК / © ТСН.ua

У Звенигородці на Черкащині 54-річний чоловік, який прямував на проходження ВЛК, після відвідин ТЦК опинився на операційному столі з численними переломами ребер і розривом легені.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами потерпілого, зі Звенигородки його мали доправити до Умані для проходження звичайної офіційної процедури ВЛК. Натомість у приміщенні Звенигородського ТЦК щодо нього застосували насильство.

«У Звенигородському ТЦК та СП його били й обливали холодною водою. Людина прийшла на офіційну процедуру, а за кілька днів опинилася у реанімації з тяжкими травмами. Як таке взагалі могло статися?» — обурюється омбудсмен.

Після відвідування ТЦК чоловік опинився на операційному столі в реанімації, а лікарі боролися за його життя. У постраждалого — множинні переломи ребер, розрив легені та пневмоторакс.

«За 54 роки я не зустрічав такого принизливого ставлення і знущань до себе», — розповідає житель Звенигородки.

На надзвичайну подію вже відреагувало й обласне військове командування — керівника Звенигородського районного ТЦК та СП звільнили з посади.

Лубінець наголосив, що слідство має встановити не лише виконавців побиття, а й коло осіб, які бачили злочин або намагалися його приховати.

«Як так може бути, що людина заходить до державної установи для проходження офіційної процедури, а потім опиняється у реанімації з пробитою легенею? Цього разу, на щастя, чоловік вижив. Але такі випадки можуть закінчуватися значно страшніше — люди можуть помирати. І тут йдеться вже не лише про один конкретний випадок, йдеться про довіру людей до держави. Якщо людина боїться, що після потрапляння до державної установи може вийти звідти побитою — це вже проблема», — підкреслив він.

Раніше у Львові 21-річний син військового заявив, що його вдарили та розпилили в очі газ працівники ТЦК.

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