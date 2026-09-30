Буданов попередив про небезпечний сценарій для Європи

Кирило Буданов

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Голова Офісу президента України Кирило Буданов застеріг від сценарію, за якого Сполучені Штати не будуть частиною нової архітектури безпеки Європи. За його словами, такий варіант був би «дуже поганим» і небезпечним для європейських країн.

Про це він сказав в інтерв’ю Euronews.

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Відповідаючи на запитання журналістки про те, чи можлива майбутня система безпеки Європи без Сполучених Штатів, Буданов зазначив, що під час її розробки потрібно розглядати різні сценарії. Водночас він висловився проти виключення США з європейської системи безпеки.

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«Я думаю, що ті, хто розроблятиме цю доктрину, мають врахувати абсолютно різні варіанти, але мені здається, це поганий варіант. Дуже поганий і дуже небезпечний. Для Європи», — сказав він.

Перед цим очільник ОП наголосив, що наразі немає готової відповіді на питання, якою саме буде майбутня архітектура безпеки Європи.

«Знаєте, я насамперед поставив би вам запитання: а яка майбутня архітектура безпеки Європи? Відповіді не існує на це питання станом на зараз, але всі працюють над цим», — зазначив він.

Раніше Буданов наголошував на необхідності створення нової європейської архітектури безпеки, невід’ємною частиною якої мають бути Україна та її Збройні сили.

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Нагадаємо, під час міжнародного форуму «Архітектура безпеки» Кирило Буданов наголосив на необхідності розробити нові формати захисту в епоху сучасних технологічних викликів. Країнам, які не володіють ядерними арсеналами, необхідно шукати інноваційні види озброєнь для гарантування власної безпеки та суверенітету.

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