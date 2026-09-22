Путін збирається «кинути» Трампа заради Сі Цзіньпіна: Bloomberg розкрив плани Кремля

Путін може зустрітися із Сі на АТЕС / © Associated Press

Реклама

Російський диктатор Володимир Путін має намір вирушити до Китаю на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, де господарюватиме Сі Цзіньпін. Водночас візит господаря Кремля на зустріч G20 у США за участю Дональда Трампа майже неможливий.

Про це повідомляє Bloomberg.

Реклама

Путін планує візит до Сі Цзіньпіна на саміт АТЕС, але навряд чи поїде до Трампа на G20

За інформацією джерел, близьких до Кремля, Путін хоче особисто долучитися до саміту Сі Цзіньпіна уперше з 2017 року. Тож шанси на те, що він приєднається до Трампа на саміті G20 у Флориді, співрозмовники оцінюють як мінімальні. Тему офіційно наразі не коментують, тож співрозмовники видання попросили про анонімність.

Реклама

Речник Кремля Дмитро Пєсков також відмовився коментувати ситуацію.

Сі Цзіньпін збирає глав держав АТЕС у Шеньчжені 18–19 листопада. Росіяни вже розмірковують про ймовірність безпрецедентної тристоронньої зустрічі керівників трьох найбільших ядерних держав світу на полях заходу.

Помічник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков на початку вересня заявив, що Путін і Сі обговорювали цю ідею під час переговорів на нещодавньому саміті Шанхайської організації співробітництва в Киргизстані. Він додав, що реалізація задуму залежатиме від рішення Трампа щодо візиту на АТЕС.

Поїздки Путіна за кордон обмежені через дію санкцій та ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом 2023 року у справі про незаконну депортацію українських дітей. Проте це не завадило йому 2024 року відвідати Монголію, яка теж є країною-учасницею Римського статуту.

Реклама

З початку повномасштабної війни РФ проти України Путін подорожував до Китаю, Індії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Північної Кореї, В’єтнаму та колишніх радянських республік. Крім цього, він побував у США — на Алясці.

Дев’ять років тому Трамп і Путін коротко поспілкувалися на полях АТЕС у В’єтнамі, однак повноцінних двосторонніх переговорів тоді не провели.

Наразі російський диктатор переважно уникає багатосторонніх майданчиків, де виникає ризик протистояння із західними союзниками України, а також із представниками Канади, Японії, Південної Кореї та Австралії.

Поява Путіна на АТЕС додасть клопоту китайським організаторам, проте для самого диктатора це може стати наймасштабнішим публічним виходом на міжнародну арену з 2022 року.

Реклама

Джерела повідомляють, що Москва не розраховує на прогрес у переговорах щодо війни з Україною на саміті G20. Також у Кремлі розчаровані спецпосланцями Трампа — Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Крім цього, один із ризиків, через які Путін може не відвідати саміт у США, — це можлива поява там Володимира Зеленського.

Путін натякає на підготовку війни з НАТО

Нагадаємо, цивільні медичні заклади на північному заході Росії зобов’язані підготувати від 16 до 20 тисяч додаткових ліжок для військовослужбовців. Про це повідомило німецьке видання Bild із посиланням на Telegram-канал «Воля» та анонімні джерела в Міноборони РФ.

Офіційно причини цього рішення не розголошуються, однак у Німеччині такі дії розцінюють як можливу ескалацію. Політик ХДС Родеріх Кізеветтер припустив три ймовірні сценарії: покриття великих втрат російської армії в Україні, підготовка до скоординованої ескалації проти окремих держав НАТО або спроба Москви продемонструвати готовність до масштабних дій для дестабілізації Заходу та послаблення підтримки України.

Експерт з питань безпеки Ніко Ланге наголосив, що розширення медичної інфраструктури є частиною розбудови військових структур вздовж західного кордону РФ. На його думку, Володимир Путін прагне створити «іншу Європу» і готовий застосовувати силу проти європейських країн, що підтверджується глушінням GPS, порушеннями повітряного простору та агресивною поведінкою щодо країн Балтії і Польщі, де важливу роль відіграє Калінінград.

Новини партнерів

Новини партнерів