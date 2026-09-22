Путін / © ТСН

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Російський диктатор Володимир Путін опинився перед найнебезпечнішою дилемою за весь час свого правління: російська армія зазнає колосальних втрат на фронті, але оголошення нової примусової мобілізації може спровокувати хвилю народних протестів у найбільших містах РФ.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph у своєму аналітичному матеріалі.

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Імітація підтримки та реальні настрої

Видання зазначає, що після чергових парламентських виборів провладні сили в РФ знову намалювали собі «перемогу», зачистивши політичне поле від антивоєнної опозиції. Проте за лаштунками штучних рейтингів ховається зростаюче виснаження суспільства від війни.

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На тлі постійних атак українських безпілотників по критичній інфраструктурі, включаючи НПЗ у самій Москві, росіяни дедалі частіше прагнуть мирних переговорів.

«Путін грає в довгу, хоча не планував цього на початку. ЗСУ знаходили у 2022 році парадну форму окупантів, підготовлену для святкування швидкої перемоги в Києві. Наразі ж тривають тривалі бої без осяжного кінця», — зазначає видання.

Ресурс добровольців вичерпано

Головною таємницею «успішності» Кремля досі залишалася здатність заманювати на війну вихідців із бідних регіонів величезними грошовими виплатами. Однак цей механізм більше не перекриває втрати. За даними української сторони, щомісячні втрати РФ становлять близько 30 тисяч осіб, і виснажена армія вимагає все більше «гарматного м’яса».

Залучення військових із Північної Кореї дещо полегшує ситуацію для командування РФ, але не здане переломити хід війни чи зробити її стійкою у довгостроковій перспективі.

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Найризикованіша ставка господаря Кремля

У вересні 2022 року спроба оголосити «часткову мобілізацію» вже викликала хвилю обурення та масову втечу чоловіків за кордон. Тепер Путін постає перед ще складнішим вибором: з одного боку, генерали вимагають поповнення для збереження темпу виснажливих штурмів. З іншого — примусовий забір жителів мегаполісів (зокрема Москви та Санкт-Петербурга) руйнує мовчазний договір між владою та суспільством.

«Наказати про проведення ще однієї хвилі мобілізації було б величезним ризиком для Путіна. Попри створений публічний образ „сильного лідера“, господар Кремля є вкрай стривоженим правителем. Чи наважиться він на цей ризик знову — відкрите питання», — підсумовує The Telegraph.

Нагадаємо, за інформацією видання Bloomberg, європейський посадовець у сфері безпеки вважає, що Росія може готуватися до призову ще 300 тисяч чоловіків до кінця року. Водночас остаточного рішення про нову мобілізацію, за словами європейських урядовців, Володимир Путін наразі не ухвалив.

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