"Протипіхотні міни": у Мережі жорстко розкритикували встановлення скляних зупинок у Києві

Встановлення скляних зупинок на Лук’янівці обурило киян

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Мережу збурила інформація про встановлення скляних зупинок після атак Росії по Києву у районі багатостраждальної Лук’янівки. Як зазначають активісти, ніхто не поспішає ремонтувати пошкоджені дахи й вибиті вікна в будинках, а от бруківку тут міняють швидко і ставлять скляні зупинки, які точно не врятують людей під час вибухів.

Мешканці столиці називають це цілковитим дикунством: навіщо скляні павільйони у місцях, де ворог постійно б’є ракетами та дронами?

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«Протипіхотні міни»: як кияни реагують на скляні павільйони

У Мережі монтаж таких споруд охрестили «свідомим шкідництвом». Кияни наголошують, що й до повномасштабної війни ці зупинки зі скла не захищали від сонця та дощу через свою вузьку конструкцію, а зараз стали просто небезпечними — уламки від розбитого скла можуть покалічити чи вбити десятки осіб.

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Розбита росіянами Лук’янівка

«Ну так летітиме ракета чи „Шахед“ — чудовий огляд з усіх сторін. А потім можна ставити нові і нові, і щоразу „відмивати“ бабло», — іронізує Анастасія.

«Так, а чого тільки Лук’янівка? Ось реконструюють зараз Харківське шосе і кругом ставлять ті скляні „протипіхотні міни“, — зазначає Тарас.

Користувачі соцмереж також звертають увагу на бруд і кіптяву, якими швидко вкриваються прозорі панелі за відсутності належного догляду. Окрім того, об скло часто травмуються птахи, коли раптово злітають і врізаються у нього.

Скляна зупинка «вкрала» пів метра тротуару у пішоходів

Дехто з дописувачів зазначає, що зупинка в районі Лук’янівки (недалеко від кінотеатру «Київська Русь») з’явилася тут ще у 2025 році, тому вона зовсім не нова, а навпаки витримала вибухи, які були неподалік. Також користувачі повідомляють, що скляні павільйони є в інших містах України, але погоджуються, що в умовах війни вони стали небезпечними. Інші доводять, що подібні конструкції — це додаткова загроза, і вимагають від міської влади встановлювати мобільні укриття, а не скляні павільйони.

Що кажуть експерти: типи зупинок та відсутність концепції

У Києві існує два типи сучасних зупинок транспорту: одинарні — це зупинка зі скла на металевих конструкціях з лавкою (такі встановлює КП «Київпастранс»), і зупинкові комплекси, які з’являються на вулицях міста після проведення інвестиційних конкурсів — вони більші за розміром і мають невеличку торговельну площу, де найчастіше торгують квітами, кавою та шаурмою.

«Загалом, зупинки від „Київпастрансу“ можна розділити на три категорії. Перша — це ті, де взагалі нічого немає, окрім знаку, що це зупинка. Там людям ніде присісти і сховатися від дощу чи снігу, про загрозу від ворожих дронів я взагалі мовчу. Максимум, що там може бути — це якась кривенька лавка. Друга категорія — це такі страшні зупинки червоного кольору з легким дашком-накриттям. І третя категорія — це скляні зупинки, по типу тої, що встановили в районі Лук’янівки», — розповідає ТСН.ua Олександр Гречко, співзасновник ГО «Пасажири Києва».

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Жодна з цих зупинок не рятує людей під час повітряної тривоги, а скляні ще й можуть серйозно травмувати перехожих у випадку влучання поруч. Саме це найбільше обурює користувачів соціальних мереж. Адже вартість такої зупинки зі скла стартує від 130-150 тисяч гривень (все залежить від різновиду скла та матеріалів), і їх розміщення на вулицях під «Шахедами» — це намарно викинуті гроші.

«Загалом, проблема в тому, що Київ, і у даному випадку „Київпастранс“, не має продуманої концепції розміщення зупинок громадського транспорту, а саме, щоб вони були комфортними, вміщали достатньо людей та були інформативними для пасажирів, а тим більше безпечними — без скляних стін та дахів. Бо в умовах війни це дуже небезпечно, враховуючи частоту атак по Києву. Місто не має концепції щодо зупинок в умовах війни. Приміром, ставити короткі павільйони варто на зупинках, де курсує 1 автобусний маршрут, а якщо декілька автобусних маршрутів, плюс тролейбусні, доцільно ставити більші павільйони, які б вміщали велику кількість людей. Цього, на жаль, у Києві не спостерігається», — розповідає Олександр Гречко.

Скляна зупинка в районі Лук’янівки

Мобільних укриттів немає, але є корупційні ризики

Що стосується зупинок транспорту на Лук’янівці, то експерт зауважує, що найбільше людей зачепило те, що зупинка, яку там поставили після російської атаки, скляна.

«Це взагалі не піддається ніякому сенсу: навіщо це робити, коли туди вже декілька разів прилітало? У такому місці єдине, що могло бути логічним і доцільним — це поставити поруч із зупинкою бетонне модульне укриття. Але у місті їх немає, і немає за понад чотири роки війни, хоча їх встановлення анонсувалося вже декілька разів. Місто так і не встановило 50 таких укриттів, які обіцяли ще торік. Наразі невідома ні їх вартість, ні кількість, ні терміни встановлення», — каже Олександр Гречко.

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Експерт нагадує про гучний скандал довкола транспортування вагонів для київського метрополітену, подарованих Варшавою Києву як гуманітарна допомога. За даними правоохоронців, учасники цієї оборудки заробили понад 130 мільйонів гривень на перевезені.

«Тому мені здається, що через те, що процедура закупівлі мобільних укриттів на зупинки громадського транспорту не була попередньо анонсована, це теж може містити значні корупційні ризики. Тим часом люди мають ховатися від дощу та російських „Шахедів“ під скляними зупинками», — каже експерт.

«Вкрали пів метра тротуару»: неадекватний монтаж

Окрім того, Олександр Гречко вказує на неякісне встановлення скляних зупинок. Їх поставили, лише аби поставити.

«Якщо подивитися, як встановили цю скляну зупинку на Лук’янівці, то там залишили пів метра простору позаду зупинки, не зрозуміло для кого, там жодна людина не пройде, хіба буде якось боком пролізати. Це якраз демонстрація того, як встановлюють ці зупинки. Її можна було поставити впритул до стіни і таким чином з фронтальної частини пасажири отримали б більше простору. „Фахівці“ фактично вкрали у людей пів метра тротуару. Мало того, що зупинка скляна, то її ще встановили абсолютно неадекватно», — підсумовує Олександр Гречко.

Скляні зупинки у Києві: не купуємо нові, а повертаємо старі?

Неофіційно у мерії кажуть, що скляна зупинка (а саме вона викликала бурю обговорень у соціальних мережах) знаходиться далеко від місця влучань на Лук’янівці.

«Зараз там ведуться ремонтні роботи, і ця зупинка стоїть в їхньому епіцентрі. Наскільки наразі відомо, „Київпастранс“ не закуповував скляних зупинок із 2023 року, і нових зупинок у них немає. Зупинка там стояла раніше, і нових місто не купувало. Ця інформація потребує перевірки профільних фахівців», — розповіли ТСН.ua у мерії.

Щодо мобільних укриттів, то у КМДА запевняють: їхнє встановлення планується вже найближчим часом. Перші 14 захисних споруд мають з’явитися першочергово на зупинках транспорту та в міських депо.

ТСН.ua надіслав інформаційний запит до КМДА з проханням прокоментувати ситуацію зі скляними зупинками: чи доцільно їх встановлювати, скільки вони коштують і коли планують ставити на зупинках мобільні укриття.

Дата публікації 16:34, 12.06.26 Кількість переглядів 124 Таємниця масового зникнення київських МАФів розкрита! Куди везуть кіоски та що буде на їхньому місці?

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