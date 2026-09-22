РФ одночасно вдарила по трьох містах Дніпропетровщини: у Дніпрі є поранені

Ракета / © ТСН.ua

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Дніпропетровська область у ніч проти 22 вересня зазнала масованої російської атаки.

Російські війська одночасно завдали ударів по промислових підприємствах у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді.

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Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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Унаслідок ударів виникли пожежі.

Згодом стало відомо, що в Дніпрі через російську атаку поранень дістали троє людей.

Медики надають усім постраждалим необхідну допомогу.

Інформація про можливих постраждалих у Кривому Розі та Павлограді уточнюється.

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Повітряна загроза в області триває. Жителів закликають залишатися у безпечних місцях до офіційного відбою повітряної тривоги.

Раніше цієї ночі у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді лунали вибухи на тлі загрози застосування балістичного озброєння.

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