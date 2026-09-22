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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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96
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РФ одночасно вдарила по трьох містах Дніпропетровщини: у Дніпрі є поранені

У ніч проти 22 вересня російські війська одночасно атакували промислові підприємства у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді, внаслідок ударів виникли пожежі, у Дніпрі поранено трьох людей.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Ракета

Ракета / © ТСН.ua

Дніпропетровська область у ніч проти 22 вересня зазнала масованої російської атаки.

Російські війська одночасно завдали ударів по промислових підприємствах у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Унаслідок ударів виникли пожежі.

Згодом стало відомо, що в Дніпрі через російську атаку поранень дістали троє людей.

Медики надають усім постраждалим необхідну допомогу.

Інформація про можливих постраждалих у Кривому Розі та Павлограді уточнюється.

Повітряна загроза в області триває. Жителів закликають залишатися у безпечних місцях до офіційного відбою повітряної тривоги.

Раніше цієї ночі у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді лунали вибухи на тлі загрози застосування балістичного озброєння.

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