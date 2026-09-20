У Дніпрі живе незвичайний гусак, який носить капці з бантиками і має власне меню

Гусак Гоша з Дніпра

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У Дніпрі звичайний гусак став справжньою місцевою зіркою та повноправним членом родини. Чотирирічний птах на ім’я Гоша мешкає разом із господаркою Галиною, яка доглядає за ним як за найкращим другом, вигулює у власноруч пошитому взутті та готує для тварини окремий щоденний раціон.

Історією Гоші ділиться «Суспільне».

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Гусак, якому щодня готують: як Гоша відпочиває на дачі

Історія цієї дружби розпочалася чотири роки тому, коли дніпрянка придбала на місцевому ринку крихітне десятиденне гусеня. Замість звичного для сільськогосподарських птахів сценарію, Гоша опинився в атмосфері турботи та любові.

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«Я не люблю кішок та не люблю собак. Я люблю птахів. Я швидше помру, ніж його різатиму. Ніхто його різати не буде, не збирається. Він уже як друг сім’ї», — ділиться пані Галина.

Життя пернатого має чіткий сезонний графік: з травня по жовтень Галина разом із Гошею живе на дачі неподалік Дніпра, а восени та взимку вони повертаються до квартири в місті.

«Тут свіже повітря, а там на дев’ятому поверсі і йому нудно та незручно. А зараз маю можливість, щоб він погуляв на землі, поїв траву», — пояснює Галина.

Особливу увагу господарка приділяє комфорту та безпеці лап свого улюбленця. На дачі Гоша поважно прогулюється в чорних капцях із бантиками. Жінка шиє взуття власноруч — на літо легші моделі, а на осінь — тепліші. Взувають птаха щоразу перед виходом за межі подвір’я.

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«Спочатку одну капцю одягнемо, потім іншу. Підемо сміття виносити на сусідню вулицю, а там галька, от камінці, і лапкам погано. Сьогодні ще й на дачі він. Лапи чорні, лапи брудні, в землі», — розповідає дніпрянка.

Харчування гусака перетворилося на справжній щоденний ритуал. На кухні Галина облаштувала для Гоші окреме місце годування, де подає страви, які любить гусак. До щоденного меню входять пшениця, гарбуз та картопля.

«Пшениця. Це гарбуз тушкований з цукром, якого в мене зараз немає. Це чай. Тут ось чай. Я йому з пакетиком чаю та цукром. Це картопля. Я спочатку відварюю, потім картоплю на сковорідку з олією».

Гусак має власний посуд, який ретельно вимиває Галина. Якщо тварині чогось бракуватиме, жінка готова жертвувати власними потребами. Все літо гусак проводить на дачі та дихає свіжим повітрям. Залишати його без нагляду надовго жінка категорично відмовляється, тому всі свої поїздки планує так, щоб повертатися додому якомога швидше.

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Зараз Галина та Гоша активно готуються до зими: роблять запаси зерна та овочів, а також чекають на нову мешканку. Господарка хоче знайти для гусака пару, тож невдовзі Гоші мають привезти подругу.

Тварини: останні новини

Нагадаємо, у США гусак на ім’я Гузі врятував господарів, вчасно попередивши їх про пожежу в сараї. Інцидент стався в окрузі Форт-Бенд, штат Техас, коли мешканець будинку Берт Гербер заснув перед телевізором, а вся його родина вже спала.

Камери відеоспостереження зафіксували, як птах почав голосно ґелґотати, коли в будівлі за будинком уже спалахнуло полум’я. Господар, який прокинувся від крику тварини, вийшов на вулицю, помітив вогонь та встиг самостійно його загасити.

Подружжя переконане, що без пильності птаха наслідки могли бути катастрофічними, адже вогонь завдав би значної шкоди. Для родини Гузі, якого взяли лише у травні на прохання молодшої доньки Елейн, вже був улюбленцем і повноцінним членом сім’ї, а після порятунку господарів отримав ще й офіційний статус справжнього маленького героя.

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