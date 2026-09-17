Мозок собаки реагує по-людськи у відповідь на одну команду

Собака / © pixabay.com

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Коли собака отримує від господаря команду, яка змушує його стримати власну поведінку, у мозку тварини виникає паттерн активності, напрочуд схожий на той, що спостерігається у людей під час самоконтролю.

Такого висновку дійшли угорські науковці, дослідження яких опубліковане в журналі Animal Cognition, пише Popular Science.

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Дослідники за допомогою неінвазивної електроенцефалографії (ЕЕГ) вивчали активність мозку 14 собак. Загалом вони отримали 226 коротких записів тривалістю близько 30 секунд, порівнюючи стан спокійного неспання тварин із ситуаціями, коли собаки мали стримувати поведінку та чекати на винагороду або виконувати завдання.

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Науковці звернули особливу увагу на тета-активність у діапазоні 4–8 Гц. У людей посилення таких хвиль у фронтальній ділянці мозку вважається одним із нейрофізіологічних маркерів когнітивного контролю та свідомого самоконтролю.

Під час виконання завдань у собак також зафіксували посилення тета-активності у фронтальній ділянці. Дослідники зазначили, що вона нагадує людську як за частотою, так і за розташуванням.

Чим собаки схожі на людей

За словами співавторки дослідження, етологині Марти Гачі з Університету Етвеша Лоранда в Будапешті, собаки живуть і старіють швидше за людей, але перебувають у схожому соціальному та фізичному середовищі й стикаються з багатьма аналогічними викликами.

Тому, на думку науковців, дослідження мозкової активності собак може дати змогу швидше вивчати певні вікові та когнітивні процеси, які складніше досліджувати протягом людського життя.

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Зокрема, вчені вважають перспективним подальше вивчення за допомогою ЕЕГ станів, пов’язаних із роботою лобових ділянок мозку.

У людей порушення їхньої функції пов’язують, зокрема, із синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю (СДУГ) і проблемами з контролем ваги.

Водночас автори наголошують, що нинішнє дослідження лише створює основу для таких порівнянь і не доводить, що відповідні розлади у собак є аналогами людських.

Дослідники зазначають, що здатність пригнічувати імпульсивну поведінку є важливою складовою когнітивного контролю. Нові результати показують, що цей процес у собак має нейрофізіологічні ознаки, які частково збігаються з механізмами, відомими у людей.

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