Кіт постійно приходить до вашого будинку не просто так: що його приваблює

Чому кіт постійно приходить саме до вашого будинку / © pexels.com

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Чужий кіт може з’являтися біля вашого будинку щодня, навіть якщо ви ніколи його не кликали. Причина часто доволі проста: тварина знайшла тут умови, які їй підходять. Для одного кота вирішальним може стати доступ до води, для іншого — можливість сховатися від негоди, а ще одного приваблює увага людей.

Про це повідомило видання Zoorithm.

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Якщо кіт уже переконався, що певне місце безпечне та комфортне, він може включити його до своїх звичних маршрутів. Саме тому тварина здатна регулярно повертатися до одного подвір’я, хоча поруч є багато інших будинків.

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Що змушує кота постійно повертатися

Насамперед тварини звертають увагу на місця, де можна спокійно перепочити. Захищена частина подвір’я, ґанок або веранда дають можливість перечекати дощ, холод чи спеку. Теплі сонячні місця також підходять котам для сну та відпочинку.

Важливо й те, наскільки спокійно на території. Якщо там немає гучних звуків і кіт не відчуває загрози, він може затримуватися довше та згодом знову приходити.

Але інколи пояснення ще очевидніше — тварина знайшла їжу. Для цього зовсім не обов’язково спеціально підгодовувати безпритульних котів. Достатньо залишати надворі корм для власного улюбленця або мати сміття, до якого легко дістатися.

Якщо кіт уже отримував тут їжу, це може стати вагомою причиною для нових візитів. Крім того, регулярне годування здатне привабити не одну, а одразу кількох тварин.

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Не варто забувати і про воду. Залишена надворі миска чи інше доступне джерело прісної води також може пояснити, чому кіт постійно з’являється на території.

Причиною може бути сама людина

Коти відрізняються за поведінкою: одні намагаються триматися якомога далі від людей, тоді як інші самі шукають контакту. Тому доброзичливе ставлення господарів будинку теж може перетворити подвір’я на місце постійних візитів.

Підказкою стають дії самого гостя. Кіт може підходити до людини, нявкати або тертися об ноги. Остання поведінка також пов’язана із залишенням власного запаху на людині чи навколишніх предметах.

Ще промовистіше, коли тварина не просто заходить на подвір’я, а вкладається там спати. Відпочинок на відкритому місці означає, що кіт почувається достатньо спокійно і не очікує безпосередньої небезпеки.

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Якщо ж він охоче грається або досліджує територію, навколишнє середовище також може бути для нього джерелом цікавих занять.

Чому кіт може обрати саме ваш двір

Регулярна поява кота не завжди означає, що він безпритульний або намагається знайти собі новий дім. Поясненням може бути територіальна поведінка.

Коти обходять знайомі їм ділянки та можуть повертатися, щоб контролювати територію й залишати запахові мітки. Тож ваше подвір’я може бути лише однією з точок такого маршруту.

Зацікавити тварину може й те, що відбувається навколо. Сад, птахи, різні запахи та інша жива природа дають коту можливість досліджувати простір і реалізовувати природні мисливські інстинкти.

Як зробити так, щоб кіт приходив рідше

Якщо котячі гості вам не заважають, їхню присутність можна просто прийняти. Для тварин також можна облаштувати місце для відпочинку та залишати свіжу воду. Спокійне поводження допомагатиме їм не відчувати загрози.

Однак ситуація зовсім інша, якщо регулярні візити небажані. Тоді варто насамперед з’ясувати, що саме змушує котів повертатися.

Якщо причина в їжі, необхідно прибрати доступ до неї: не залишати корм надворі та закривати сміття. Ділянки саду, які тварини використовують для копання, можна захистити сіткою або огорожею.

Існують й інші гуманні способи відлякування. Зокрема, використовують розбризкувачі, які спрацьовують від руху, ультразвукові пристрої або спеціальні засоби для відлякування котів. У вихідних рекомендаціях також згадуються натуральні засоби, зокрема цитрусові шкірки та кавова гуща.

Коли коту може знадобитися допомога

Особливої уваги потребують тварини, які не просто час від часу заходять у двір, а мають ознаки поганого стану. Якщо кіт поранений, виснажений або виглядає хворим, йому може знадобитися допомога ветеринара чи організації, яка займається порятунком тварин.

Поведінка також допомагає приблизно зрозуміти, наскільки кіт звик до людей. Соціалізовані тварини можуть самі наближатися, шукати уваги та поводитися розслаблено. Здичавілі коти, навпаки, частіше уникають людей, ховаються, а під час спроби наблизитися можуть шипіти.

Для соціалізованого безпритульного кота можна шукати новий дім. У випадку зі здичавілими тваринами застосовують програми, що передбачають відлов, стерилізацію або кастрацію та повернення.

Нагадаємо, кішка Міллі з Великого Манчестера, якій виповнився 31 рік, може бути однією з найстаріших домашніх кішок у світі. Її власник Леслі Грінхоу вважає, що до такого поважного віку улюблениця дожила, зокрема, завдяки незвичайній звичці.

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