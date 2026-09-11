Як подовжити життя домашній кішці: незвичайний секрет 31-річної довгожительки

Що допомагає кішці жити довше: історія 31-річної Міллі / © Credits

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Кішка Міллі з Великого Манчестера, якій виповнився 31 рік, може бути однією з найстаріших домашніх кішок у світі. Її власник Леслі Грінхоу вважає, що до такого поважного віку улюблениця дожила, зокрема, завдяки незвичайній звичці — протягом останніх десяти років вона п’є лише натуральну мінеральну воду.

Про це повідомило видання Martha Stewart.

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Черепахова кішка з’явилася в родині ще 1995 року. За словами Грінхоу, його покійна дружина Паула придбала Міллі, коли тій було лише три місяці. Нині чоловік пишається довголіттям улюблениці та називає її «справжньою героїнею».

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Звичка Міллі пити мінеральну воду виникла випадково. Коли неподалік від будинку проводили роботи на водогоні, родині почали доставляти бутильовану воду. Її стали давати й кішці, а згодом вона звикла до неї.

За словами власника, тепер Міллі п’є лише натуральну мінеральну воду Buxton. До її щоденного раціону також входять лосось, креветки, курятина та тунець. Серед інших можливих секретів довголіття кішки Грінхоу називає велику кількість ласощів, обійми на дивані та її обережний характер.

Власник стверджує, що за людськими мірками вік Міллі можна порівняти приблизно зі 146 роками. Водночас офіційно підтвердити її рекорд поки що не вдалося.

Грінхоу хоче домогтися, щоб Міллі визнали найстарішою кішкою у світі та внесли до Книги рекордів Гіннеса. Однак чоловік каже, що не має документів, які могли б підтвердити вік тварини. За його словами, необхідні відомості могла б надати його дружина Паула, але вона померла п’ять років тому.

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«Єдина людина, яка може це зробити, — це моя покійна дружина, яка, на жаль, померла п’ять років тому», — зазначив чоловік.

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